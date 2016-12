Márcio Batista prestigia comemoração aos 16 anos do Centro de Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual

O prefeito em exercício Márcio Batista participou nesta quarta-feira, 14, da comemoração alusiva aos 16 anos do Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual do Acre (CAP). Realizado no auditório do CAP, o evento contou com a participação de ex-alunos, ex-servidores e profissionais do Atendimento Educacional Especializado. Entre os presentes estavam ainda a professora Rosilda Moura, representante do Centro Educacional Dom Bosco, o coordenador da Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, Joaquim Oliveira, a representante do Conselho de Defesa dos Diretos da Pessoa com Deficiência, Dilaina Costa, a professora Brenda Souza, do Núcleo de Atendimento em Altas Habilidades e Superdotação e, representando a Secretaria de Estado de Educação (SEE), Hadiane Lima.

Criado na década de 80 para atender alunos com deficiência visual, fossem cegos ou de baixa visão, incialmente, o CAP funcionou nos moldes de Escola Especial. A partir do ano 2000, quando o Acre deu início à Política de Inclusão Total, o Centro de Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CADV) passou a funcionar como Centro de Apoio Pedagógico (CAP), sendo o órgão responsável pela produção de material didático e formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado em todo o Estado, trabalho feito por uma equipe de 62 pessoas, entre pedagogos, professores de diversas áreas e brailistas, que são os profissionais responsáveis pela produção de materiais em Braile. “Esse é um trabalho do qual nos orgulhamos. Temos muito o que comemorar, esperamos continuar fortalecendo a política de educação inclusiva no Estado e Município”, disse a representante de SEE Hadiane Lima.

Em parceria com a Prefeitura, O CAP mantém programa de Formação Continuada que acompanha e dá suporte ao trabalho do professor em sala de aula. “A educação democrática é a que inclui todas as pessoas, sem distinção. E essa é a proposta desta politica desenvolvida pelo Estado e Prefeitura. Um trabalho que, além de investimento, requer amor por parte das pessoas que executam essa política. Nós do município, agrademos e parabenizamos a dedicação de todos. E, de nossa parte, daremos todo o apoio para prosseguir com essa trajetória vitoriosa”, destacou o prefeito em exercício e secretário municipal de Educação, Márcio Batista.

Política de Educação Inclusiva que semeia e dá bons frutos

Além de coordenar a formação dos profissionais que atuam no atendimento ao aluno com deficiência visual, o CAP funciona como uma gráfica completa que reedita e imprime livros didáticos em Braile, reproduzindo o material didático também para ser acessado no computador (livros digitais) ou no formato MP3 (áudio livro). Antes de ser disponibilizado aos alunos todo o material é revisado pela equipe do CAP. Uma das revisoras é Lidiane Mariano. Deficiente Visual, Lidiane ingressou no CAP como aluna aos 6 anos de idade. Cursou o ensino regular e, com apoio do centro, chegou à Universidade. Hoje, pós-graduada em Química, Lidiane escolheu trabalhar como revisora do Centro de Apoio Pedagógico. “O trabalho feito aqui é muito importante. O CAP me deu todo o apoio que eu precisava para entrar no ensino regular e cursar uma universidade. Sem esse apoio eu não teria conseguido. Trabalhando aqui é uma maneira de eu ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional de outras pessoas como eu”, disse Lidiane.

Durante o encontro de comemoração do aniversário do CAP foram homenageados ex-alunos e servidores fundadores do centro como José Rodrigues de Andrade, mestre de obras que perdeu a visão em acidente de trabalho. Com apoio do CAP, seu José concluiu o Ensino Médio aos 58 anos, ingressou no curso de Letras da Universidade Federal do Acre, hoje é pós-graduado em Educação Inclusiva e atua como voluntário. “É um trabalho que faço com amor. É a forma que tenho de agradecer a todos que me apoiaram aqui também”, declarou seu José.

A coordenadora do CAP, Gercineide Maia, destacou a importância do serviço prestado pelo Centro. “Além de dar suporte para garantir a aprendizagem dos alunos, também atuamos junto às famílias e no mercado de trabalho, pois nos preocupamos também em identificar oportunidades e encaminhar nossos alunos a esse mercado. Para isso, contamos com a parceria da inciativa privada”, completou.

Hoje, na capital, as redes Estadual e Municipal de Educação atendem ao todo 120 alunos com deficiência