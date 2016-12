Assinado convênio que beneficia dependentes químicos

A vice-governadora Nazareth Araújo assinou nesta quarta-feira, 14, na Casa Civil, em Rio Branco, convênio fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Jenilson Leite, no valor de R$ 50 mil. O recurso será dividido entre cinco entidades religiosas que desenvolvem trabalhos sociais visando a recuperação de dependentes químicos.

Na ocasião, a vice-governadora considerou como positiva a valorização que se tem dado às políticas públicas de assistência social e disse que elas são a porta de entrada para o acesso dos cidadãos a outras políticas.

Ao falar da importância de ações como essas, Nazareth Araújo destacou que os recursos para a assistência social têm permitido melhorar a vida de muitas famílias acreanas.

As entidades União do Vegetal Templo de Salomão, Centro Espírita e Culto de Oração, Centro Espírita da União do Vegetal Núcleo Água da Vida, Núcleo Senhora das Águas e Núcleo João Lango foram as beneficiadas e receberão cada uma o valor de R$ 10 mil.

Para Jenilson Leite, o convênio cumpre papel social e espiritual na sociedade e tem o objetivo de colaborar na recuperação de dependentes químicos que precisam ser reinseridos na sociedade de forma saudável e eficiente.

O representante do Núcleo João Lango, Jeniscan Oliveira da Costa, disse que convênios como esse são de grande valia. “Ele nos ajudará a desenvolver um trabalho melhor com as pessoas que são atendidas em nossos núcleos.”