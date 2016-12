Ney Amorim é reeleito presidente da Aleac

À unanimidade de votos, o plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) reconduziu o deputado Ney Amorim à Presidência da Casa. Em sessão extraordinária, a eleição foi antecipada pela primeira vez na história do Parlamento acreano e aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (14).

Os 23 deputados estaduais votaram para a recondução de Ney Amorim ao cargo de presidente e o deputado Manoel Moraes como primeiro secretário da Mesa Diretora da Aleac.

O deputado Jenilson Leite (PCdoB) elogiou o plenário da Casa Legislativa por ter conduzido o pleito de forma passiva e unânime.

O deputado oposicionista Ghelen Diniz elogiou a atual Mesa Diretora e reafirmou o voto em Ney Amorim.

Conheça a Mesa Diretora que conduzirá a Aleac até 2018:

Presidente: Ney Amorim

Primeiro secretário: Manoel Moraes

Primeiro vice-presidente: Eber Machado

Segundo vice-presidente: Raimundo Correia

Terceiro vice-presidente: Chagas Romão

Segunda secretária: Maria Antônia

Terceiro secretário: Jesus Sergio

Quarto secretário: Nicolau Junior

Quinto secretário: Jonas Lima