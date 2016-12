Tribunal de Contas do Estado do Acre realiza 2ª etapa de doação de sangue

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) em parceria com a Hemoacre (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre), o Banco do Brasil e o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), realizaram na manhã desta quarta-feira (14), a 2ª etapa de doação de sangue. Servidores, colaboradores e sociedade em geral doaram sangue no centro de coleta móvel do Hemoacre que esteve estacionado ao lado da Agência Banco do Brasil Estilo. A 1ª etapa aconteceu em julho.

Para a Técnica da Hemoacre, Eliene Gomes, a ação é uma forma de suprir a necessidade do banco de doações que se encontra em baixa

“É necessário que a população esteja engajada nesse tipo de campanha e que procure sempre fazer a doação de sangue. É um ato nobre, que muitas vezes salva vidas”, salienta.

A direção do Hemoacre diz que ações sociais desse tipo são fundamentais para que o Centro de Hematologia e Hemoterapia possa atender as solicitações das unidades de saúde, ajudam a manter o estoque abastecido, e reforça que quanto mais pessoas doarem, melhor para a missão de salvar vidas.