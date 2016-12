Mano Rufino defende sinalização nas ruas de Sena Madureira

O prefeito de Sena Madureira, Mano Rufino (PSB), esteve reunido na tarde ultima terça-feira (13), com o diretor do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Pedro Longo, tratando sobre o trabalho de sinalização nas Ruas de Sena. Na ocasião, Rufino disse que essa intervenção se faz necessária para evitar principalmente os acidentes.

Desde o ano passado, a Prefeitura de Sena Madureira vem asfaltando Ruas no município. Esses locais também receberão sinalização tanto na parte horizontal quanto na vertical. “Estamos finalizando esse trabalho nas Ruas que começou no ano passado e conversamos com o diretor do Detran para que a sinalização seja providenciada. Graças a Deus, recebemos uma resposta positiva nesse sentido. Quem ganha, com isso, é a nossa comunidade”, comentou o prefeito.

Na reunião ficou acertado que uma equipe do Detran será designada para Sena Madureira na próxima semana com a meta de iniciar os trabalhos de implantação de placas, faixas de pedestres, dentre outros nas Ruas do município.