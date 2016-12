Termina hoje (15) prazo de inscrição para Processo Seletivo 2017 do IFAC

Processo Seletivo 2017/1 do Instituto Federal do Acre (IFAC). Ao todo, estão sendo ofertadas 870 vagas para Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e Subsequentes ao Ensino Médio. O prazo para se inscrever segue até o dia 15 de janeiro de 2017. As inscrições são gratuitas e os candidatos podem se inscrever clicando aqui.

Para os estudantes que já concluíram o Ensino Fundamental e desejam dar continuidade aos estudos, juntamente, com a possibilidade de ter uma formação técnica, estes devem se inscrever para a modalidade “Integrado ao Ensino Médio”. Ao todo, são 510 vagas disponíveis nos campus Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Xapuri e Tarauacá. Os cursos técnicos ofertados nesta edição são para as áreas de Informática, Informática para Internet, Rede de Computadores, Edificações, Agropecuária, Meio Ambiente, Biotecnologia, Floresta e Agricultura.

Conforme o edital, os aprovados para as vagas dos Cursos Técnicos Integrados também terão aulas e atividades extracurriculares, que serão realizadas em dias e horários distintos ao da grade escolar diária. Vale destacar que os candidatos para esta modalidade já devem ter concluído, imprescindivelmente, o Ensino Fundamental e ter até 17 anos até a data da matrícula.

Para aqueles que já finalizam o Ensino Médio, porém têm a intenção de ampliar a formação profissional, estes devem optar pelas vagas destinadas à modalidade “Subsequente ao Ensino Médio”. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 360 vagas, nos campi Cruzeiro do Sul, Rio Branco e a unidade avançada Baixada do Sol. Os cursos ofertados são de técnico em Segurança do Trabalho, Administração, Tradução e Interpretação de LIBRAS, Cooperativismo, Recursos Pesqueiros, Zootecnia, Agroecologia e Aquicultura.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos da modalidade Subsequente necessitam ter concluído o Ensino Médio e, no ato da matricula, comprovar este registro por meio de documentação oficial no ato da matrícula.

Inscrições

Após acessar a página do Processo Seletivo 2017/1, o candidato deve selecionar o item “Inscreva-se”, clicar no ícone “Integrados” ou “Subsequentes”, e selecionar a aba “Inscreva-se”. É importante que o candidato, antes de iniciar o preenchimento da ficha de inscrição, leia o Edital 011/2016 (Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio) ou o Edital 012/2016 (Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio), onde estão descritas todas as informações referentes ao Processo Seletivo 2017/1.

Após estas etapas, o candidato dará início ao preenchimento da ficha de inscrição, com dados pessoais e dados escolares exigidos em cada um dos editais. Feito isso, o Questionário Socioeconômico deverá ser preenchido corretamente e, posteriormente, será feita a escolha do curso técnico. Ao final, o candidato confirma os dados e a inscrição.

De acordo com o cronograma, no dia 17 de janeiro será divulgada lista de inscritos, juntamente com o resultado preliminar do Processo Seletivo 2017/1. Os candidato que desejarem interpor recurso contra o resultado preliminar terão até o dia 18 de janeiro para apresentar a documentação.

O resultado final do Processo Seletivo 2017/1 será divulgado no dia 20 de janeiro. As inscrições para a primeira chamada serão realizadas entre 23 a 17 de janeiro.