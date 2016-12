Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 33 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1885 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira (14), em Canto do Buriti (PI). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 33 milhões. Os números sorteados foram: 07, 14, 18, 23, 32 e 59. Pela quina, 88 apostadores receberão R$ 27.665,59 individuais. Outras 6.170 apostas levarão R$ 563,68 individuais pelo prêmio da quadra.

QUINA

O concurso 4258 da Quina também acumulou. Os números sorteados foram: 03, 05, 27, 43 e 49. Confira o rateio:

Quina – 5 números acertados – Não houve acertador

Quadra – 4 números acertados – 148 apostas ganhadoras, R$ 2.411,70

Terno – 3 números acertados – 8.049 apostas ganhadoras, R$ 66,68

Duque – 2 números acertados – 161.775 apostas ganhadoras, R$ 1,82

LOTOFÁCIL

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 1448 da Lotofácil. Os bilhetes premiados foram comprados em Cuiabá (MT) e Cascavel (PR). Cada vencedor levará R$ 862.868,40. Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 06, 08, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 24. Veja o rateio:

15 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 862.868,40

14 acertos – 433 apostas ganhadoras, R$ 1.751,88

13 acertos – 15.901 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos – 199.502 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos – 976.377 apostas ganhadoras, R$ 4,00

FEDERAL

A Caixa sorteou ainda os bilhetes do sorteio 05136 da Loteria Federal:

Destino – Bilhete – Valor do Prêmio (R$)

1º – 49513 – 350.000,00

2º – 10418 – 19.000,00

3º – 32674 – 16.000,00

4º – 32674 – 14.000,00

5º – 42621 – 12.012,00

(Folhapress)