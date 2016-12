A atriz Bruna Marquezine voltou a ser um dos assuntos mais comentados na internet no Brasil, na noite de terça-feira (13), após aparecer nua, na minissérie “Nada será como antes”, da TV Globo.

A artista bombou na web após uma cena de sexo com o personagem Davi, vivido pelo ator Jesuíta Barbosa. No episódio, a personagem Beatriz, interpretada por Bruna, morre com um tiro à queima-roupa.

Confira a cena (+18):