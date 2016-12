Pesquisa aponta crescimento de abate de bovinos no Acre

No 3º trimestre de 2016, foram abatidas 7,32 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. Essa quantidade foi 4,1% menor do que a registrada no trimestre imediatamente anterior e 3,5% inferior que a do 3º trimestre de 2015.

A diferença de 266,27 mil cabeças de bovinos abatidas a menos no 3º trimestre de 2016 em relação à igual período do ano anterior se deve a reduções ocorridas em 18 das 27 Unidades da Federação (UFs) pertencentes à pesquisa. As reduções mais intensas ocorreram em Minas Gerais (-94,45 mil cabeças), São Paulo (-60,80 mil cabeças) e Mato Grosso do Sul (-53,90 mil cabeças). Já os maiores incrementos ocorreram em Rondônia (+104,02 mil cabeças), Rio Grande do Sul (+10,83 mil cabeças) e Acre (+10,59 mil cabeças).