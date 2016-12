Governo e Ministério Público definem ações de fortalecimento do sistema prisional

O governador Tião Viana se reuniu nesta quarta-feira, 14, com o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque, na Casa Civil, para tratar de uma parceria institucional para o fortalecimento do sistema prisional. Também participaram da reunião membros do sistema de segurança pública do Acre e promotores de justiça.

O principal objetivo da aliança é agir dentro do sistema prisional com ações que diminuam os índices de criminalidade, levando em consideração que facções criminosas têm usado o sistema para tumultos e cooptação de membros.

“Estamos propondo um programa de ações claro e ousado para o combate aos grupos criminosos e suas atuações dentro dos presídios do Acre”, disse Tião Viana.

Só para o complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC) serão destinados R$ 8 milhões em melhorias na infraestrutura. O governo também está se preparando para a aquisição de 700 tornozeleiras de monitoramento, que serão usadas principalmente como medidas em crimes considerados brandos.

Com a parceria fortalecida com o MPE, o governo do Estado espera aumentar a agilidade em ações contra a criminalidade. O procurador-geral Oswaldo D’Albuquerque reafirmou o compromisso do Ministério Público no combate às facções criminosas e garantiu que a instituição realizará todos os esforços na parceria.