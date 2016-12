Gol reinaugura voo diurno para Rio Branco na manhã desta quinta-feira, 15

A partir de hoje, 15, os acreanos voltam a ter a opção de viagens aéreas no trecho Rio Branco/Brasília/Rio Branco durante o dia, pela companhia Gol Linhas Aéreas. O voo G31794, segundo o site flightradar24.com, que decolou às 9:45h (horário de Brasília) da Capital Federal tem pouso previsto em Rio Branco às 10:55h (horário local).

Para o retorno, conforme o site da Gol, o voo tem saída de Rio Branco às 11:25h (horário local) com previsão de chegada às 18:30h na Capital Federal (horário de Brasília). A duração da viagem, de acordo com as informações da companhia, com uma escala em Porto Velho, em Rondônia, sem a necessidade de troca de aeronave, é de quatro horas e cinco minutos.

Com mais esse voo (diário), Rio Branco passa contar com quatro viagens ofertadas pela companhia Gol Linhas Aéreas e pela Latam Airlines, sendo uma durante o dia e as outras três viagens durante o período noturno.