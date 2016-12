Governo do Estado e Rotary Clube fecham parceria para cirurgias de pé torto

O Acre será um dos dez estados do Brasil a fechar uma parceria com o Rotary Clube no projeto “Erradicando o Pé Torto”.

Os detalhes do funcionamento do projeto no estado foram discutidos entre o governador Tião Viana e o médico ortopedista Nelson Marquesine na quarta-feira, 14, na Casa Civil.

O pé torto congênito é um dos problemas mais comuns nos recém-nascidos – uma em cada 1.000 tem.

O projeto visa prestar a correção cirúrgica da má formação, principalmente para pessoas de baixa renda. O governador decidiu que a clínica de referência irá funcionar nas dependências do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into).

A ideia é que a clínica opere com uma equipe especializada e recursos tanto do Rotary como do governo do Estado, com funcionamento já em abril de 2017.