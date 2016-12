André Maia quer destinar resíduos urbanos para a Utri Rio Branco e desativar ‘lixão’ do Quinari

O prefeito eleito do município de Senador Guiomard, André Maia (PSD), visitou a Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (UTRI) de Rio Branco para analisar a viabilidade de uma parceria no objetivo de levar todo o lixo do seu município para o local. Acompanhado do secretário da Semsur na Capital, Kellyton Carvalho, Maia conheceu as instalações e o trabalho adequado de se tratar os resíduos urbanos.



Para o prefeito eleito, o Quinari não pode mais viver sendo chamado a atenção pelos órgãos ambientais a respeito do tratamento do lixo, que não existe no município. “Temos um lixão no município que fere todas as leis ambientais e precisamos urgentemente darmos uma solução. Queremos fechar de uma vez por todas nosso lixão logo que assumirmos a gestão da prefeitura”, destacou André.

Durante a visita que fez a UTRI, André percebeu que todo o trabalho de aterramento do lixo como a seleção dos resíduos que podem servir para a reciclagem é totalmente adequado e dentro da legislação ambiental.



O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, foi quem autorizou o secretário da Semsur a mostrar o serviço da unidade e explicar todo o trabalho que é realizado. André, que tem se preocupado como a coleta do lixo, tendo em vista que hoje o município do Quinari conta com somente um caminhão coletor, quer estudar a melhor viabilidade de destinação dos resíduos da cidade.

Segundo Kellyton, a UTRI é fruto de muito trabalho do ex-prefeito Raimundo Angelim e do atual prefeito Marcus Alexandre em garantir toda a estrutura necessária para selecionar os resíduos como também armazenar de forma que atendesse toda a legislação ambiental.

“O prefeito André confere in loco como é realizado o trabalho e deixamos bem claro que é uma das melhores alternativas dentro de uma parceria a destinação do lixo do Quinari aqui para a UTRI”, disse Kellyton.

De acordo com André Maia, os estudos mostram que é viável a parceria, pois o trabalho e as campanhas ambientais serão um marco de sua administração.

“Precisamos conscientizar nossa população e principalmente a juventude sobre a importância de reciclarmos o lixo e darmos a destinação correta. Vamos trabalhar nesse sentido em nossa administração”, ressaltou Maia.