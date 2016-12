Bandido morre em tentativa de assalto no Esperança

Hoje pela manhã, uma jovem estava parada em uma motocicleta no semáforo da rua Osmar Sabido com a major Ladislau Ferreira, quando dois homens em outra motocicleta pararam do outro lado da rua e o garupa desceu e foi em direção à jovem. Neste momento, o bandido já desceu com a arma na mão e tentou puxar a jovem de cima da motocicleta, mas, para azar do bandido, um policial que também estava parado no semáforo dentro de um carro viu toda a ação do meliante, desceu do carro e com a arma mão mandou o ladrão se render, mas o assaltante virou para o policial e fez vários disparos contra o mesmo, que foi atingido na perna direita e caiu.

Mesmo baleado, o policial revidou e acertou pelo menos cincos tiros no assaltante, que ainda saiu correndo atirando contra o policial que foi atingido com outro tiro no abdome. O bandido saiu correndo mas não resistiu e caiu no meio da rua já sem vida.

Como o tiroteio aconteceu na frente da Clínica da Polícia Militar, vários policiais já fizeram o atendimento do policial ferido, que foi socorri e levado para o pronto-socorro, em estado grave. Peritos do IML fizeram a remoção do cadáver. O caso agora vai ser investigado pela Policia Civil, que tentará identificar o comparsa do assaltante morto.

Selmo Melo