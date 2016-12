Grupo MACC recebe homenagem na Aleac

O Movimento de Apoio a Crianças com Câncer (MACC) foi homenageado na manhã desta quinta-feira, 15, na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). Por iniciativa do deputado estadual Jenilson Leite e com a aprovação unânime da Casa Legislativa o MACC recebeu o diploma de Moção de Aplausos.

A homenagem é um reconhecimento às ações de solidariedade desenvolvidas pelo grupo que conta com mais de 200 voluntários. O MACC realiza ações com objetivo de apoiar as crianças atendidas pela Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia do Acre – Unacon (Hospital do Câncer).

“Saber que nosso trabalho está entrando nas casas, nas vidas e nos corações do povo acreano nos dá mais força ainda para continuarmos. Sempre com amor e por amor às crianças”, ressalta Mel Silva, uma das coordenadoras do grupo.

Dentre as ações desenvolvidas pelo MACC estão a realização pit stop semanais em semáforos da capital, vendas de rifas, brigadeiros, e recebem doações de forma direta e indireta. Além das atividades para arrecadação de renda o grupo realiza visitas semanais na Unacon e quando solicitado presta assistência às famílias dos pequenos.