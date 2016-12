Prefeitura de Rio Branco – AC divulga Concurso Público na área da saúde

A Prefeitura de Rio Branco, situada no estado do Acre, realiza Concurso Público que objetiva contratação por período temporário de médicos especialistas na zona rural e urbana.

Para compor a equipe das unidades básicas de saúde, existem oportunidades nos cargos de Médico Ginecologista (4), Médico Pediatra (2) e Médico Psiquiatra (1), cujas funções deverão ser exercidas em jornada de 20h semanais. O salário de R$ 2.424,71 pode chegar até R$ 6.924,71 se somado com a gratificação.

Com término no dia 23 de dezembro de 2016, as inscrições serão realizadas presencialmente das 8h às 13h, no Departamento de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Saúde, localizado na Avenida Ceará, nº 3367, bairro Abrão Alab, Rio Branco – AC.

Este certame terá como meio de classificação análise curricular e prova de títulos, conforme especificado no edital completo que já está disponível em nosso site com mais informações.