A amazônia perde Phelippe Daou

Jorge Viana

A Amazônia perdeu hoje um dos seus grandes desbravadores. Não falo daqueles que enfrentaram a floresta, fundaram vilas, povoados ou cidades. Falo da pessoa que que assumiu o desafio de integrar a região não por estradas, ferrovias ou aviões. Falo de Phelippe Daou, o pioneiro na tarefa de aproximar os amazônidas por meio da tecnologia da comunicação.

A missão do Bacharel em Direito e jornalista Phelippe Daou começou em Manaus, ainda em 1968, quando criou a empresa Amazonas Publicidade Ltda., junto com outros dois jornalistas, Milton Magalhães Cordeiro e Joaquim Margarido, também mortos este ano. A partir desse momento, a empreitada não parou mais: em 1970, veio a concessão da Rádio e TV do Amazonas. A Rádio entrou logo no ar e, dois anos depois, foram geradas as primeiras imagens da TV Amazonas, em Manaus, chegando depois a outros municípios do seu Estado.