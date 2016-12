Crianças protagonizam campanha de final de ano do Banco da Amazônia

No próximo domingo (18), o Banco da Amazônia lança sua nova campanha institucional de fim de ano que traz o conceito “A gente acredita na Amazônia Sustentável pra fazer o seu futuro feliz”. Serão veiculadas em redes sociais, televisão, jornais, rádio e mídia exterior, além dos canais eletrônicos da Instituição. A campanha foi criada pela DC3 Comunicação.

De acordo com a coordenadora de Publicidade, Propaganda e Patrocínio, Ruth Helena Lima. “A campanha traz crianças como protagonistas, simbolizando sentimento de alegria, esperança, melhor qualidade de vida, um futuro melhor para as gerações futuras e apresenta o Banco como parceiro que acredita no desenvolvimento da Amazônia e contribui para um amanhã melhor para todos, tornando os sonhos de cada cidadão da Amazônia possível de realizar”, explicou.

A campanha foi criada pela DC3 Comunicação e mostra ainda a importância de que é vital termos o equilíbrio entre a produção econômica e a conservação do meio ambiente. Além de reforçar o apoio que a Instituição concede ao esporte, à cultura e a projetos sustentáveis.