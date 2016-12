Obra em terminal de aeroporto da capital é entregue

Após três anos do início da obra de reforma e ampliação do aeroporto de Rio Branco, Plácido de Castro, parte dela foi concluída e entregue nesta quinta-feira (15). A informação foi confirmada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Segundo o órgão, entre as melhorias, está a totalidade das salas de desembarque, que foi ampliada de 352,6 m² para 1.396 m² e duas novas esteiras de restituição de bagagem.

A obra, que teve início em 2013, tinha previsão de ser concluída em junho deste ano. Mas, segundo a Infraero, o novo prazo é até o primeiro semestre de 2017, para que seja concluída a reforma do terminal antigo, incluindo as novas áreas de embarque e um segundo elevador. O investimento total é de R$ 42 milhões.

Além das salas de desembarque, a Infraero entregou, nesta quinta, parte da reforma do terminal existente. Após os reparos, o local tem um forro em madeira que tem o objetivo de “remeter à identidade regional”.

Um elevador, quatro lojas para locadoras de veículos e salas para orgão públicos, como Anvisa, Vigiagro, Receita Federal, Secretaria de Turismo, Polícia Federal e Tribunal de Justiça, também foram entregues.

Com relação à possibilidade de voos internacionais, a empresa informou que a partir da obra entregue, o local tem infraestrutura para atender uma possível demanda de voos internacionais. “Contudo, é importante destacar que a homologação do terminal para voos internacionais depende de outros órgãos, como Receita Federal e Polícia Federal”, afirmou a Infraero. Com informações G1.