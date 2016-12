FIEAC promove festa de natal para crianças com câncer

Um dia bastante diferente para os empresários que estão acostumados a enfrentar as dificuldades com fornecedores, funcionários e questões financeiras, por exemplo. A manhã da última quarta-feira, 14, foi destinada a levar alegria para as crianças que passam por tratamento no Hospital do Câncer.

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) promoveu a festa de Natal, realizada na brinquedoteca. Esta ação teve início na gestão do ex-presidente da instituição, Carlos Sasai, e a atual diretoria deu continuidade ao projeto.

Além dos diretores, os colaboradores da FIEAC adotaram cada uma das crianças que estão fazendo tratamento contra o câncer. Todas foram presenteadas e puderam participar de um momento bastante agradável com a presença do Papai Noel e com um café da manhã reforçado.

Durante o evento, o presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro, ressaltou o real significado do natal: “Temos consciência do bem que fazemos ao ajudar não somente estas crianças, mas a nós mesmos. Sei que o maior presente de natal que elas poderiam receber é a cura da doença. É o que pedimos à Deus”, afirmou.

A primeira vice-presidente da FIEAC e presidente do Sindicato da Indústria Madeireira do Acre (Sindusmad), disse que o Natal é, sem sombra de dúvidas, a época mais especial e mágica para as crianças. “Elas esperam ansiosas por estes presentes e é gratificante poder proporcionar momentos como estes, de alegria e de emoção para elas. Este é o verdadeiro sentido do Natal: poder se doar para o outro, levar amor e compartilhar sorrisos. Sinto-me realizada com tudo isto”, destacou Adelaide de Fátima, agradecendo a todos que participaram da organização e realização da festa.

Gratidão – Bastante emocionada e feliz, Railane Souza – mãe da Liara, 3 anos, disse que ações como esta comprovam que há pessoas boas no mundo. “Somos de Cruzeiro do Sul e temos que vir para Rio Branco a cada 20 dias. Ficamos hospedados na “casa de apoio”. Se não tivéssemos ajuda, não teríamos como fazer o tratamento da minha filha. Eu acredito na generosidade do ser humano”, disse. Liara descobriu que tem leucemia há um ano e teve que ficar nove meses na capital do Acre para fazer o tratamento. “Graças à Deus a situação da minha filha está mais estável e não precisamos ficar direto aqui. Ano que vem ela começa a estudar”, contou Railane – que faz planos para o futuro da filha.

Segundo o oncologista Davi Carneiro, o tratamento do câncer passa por várias etapas. “Em oito anos, avançamos muito. Hoje temos condições de fazer o tratamento completo aqui no nosso Estado. Investimentos em aparelhos, em capacitação, mas – sem sombra de dúvida – a ajuda de vocês é fundamental. O abraço e um sorriso que as crianças ganham fazem toda a diferença”, disse.

Anime: Indústria da Alegria – Esta ação faz parte do projeto “Anime: Indústria da Alegria” – sem fins lucrativos, que desenvolve atividades para promover momentos de alegria e solidariedade a diversas crianças carentes e idosos em situações asilares.