Quina acumula e prêmio pode chegar a R$ 2,2 milhões

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4259 da Quina, sorteadas nesta quinta-feira (15) em Canto do Buriti (PI). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 2,2 milhões. Os números sorteados foram: 27, 50, 55, 69 e 71. Confira o rateio:

Quina – 5 números acertados – Não houve acertador

Quadra – 4 números acertados – 60 apostas ganhadoras, R$ 6.711,70

Terno – 3 números acertados – 4.185 apostas ganhadoras, R$ 144,69

Duque – 2 números acertados – 109.357 apostas ganhadoras, R$ 3,04

TIMEMANIA

O concurso 968 da Timemania também acumulou. Os números sorteados foram: 16, 46, 48, 54, 62, 64 e 67. O time do coração foi o Mixto-MT. Confira o rateio:

7 números acertados – Não houve acertador

6 números acertados – 3 apostas ganhadoras, R$ 46.083,49

5 números acertados – 253 apostas ganhadoras, R$ 780,63

4 números acertados – 4.554 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados – 41.413 apostas ganhadoras, R$ 2,00

DUPLA SENA

Os dois sorteios do concurso 1582 da Dupla Sena também acumularam. Veja os números sorteados e o rateio:

1º sorteio – 19, 24, 34, 36, 39 e 47

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 7 apostas ganhadoras, R$ 6.903,25

Quadra – 4 números acertados – 652 apostas ganhadoras, R$ 84,70

Terno – 3 números acertados – 13.342 apostas ganhadoras, R$ 2,06

2º sorteio – 11, 13, 22, 24, 31 e 40

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 12 apostas ganhadoras, R$ 3.624,21

Quadra – 4 números acertados – 629 apostas ganhadoras, R$ 87,79

Terno – 3 números acertados – 12.330 apostas ganhadoras, R$ 2,23.