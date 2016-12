Prefeito recepciona voo diurno da GOL no aeroporto de Rio Branco

Depois de mais de três anos sem voos durante o dia, o aeroporto de Rio Branco, com nova pista e terminal reformado, recebeu nessa quinta-feira 15http://www.jornalatribuna.com.br/wp-content/uploads/2016/12/Ato_de_Inauguração_de_voos_diurno_1.jpg, o avião da GOL, que marca a retomada dos voos diurnos na capital. O prefeito Marcus Alexandre foi ao aeródromo, recepcionar os diretores executivos da empresa e parte da bancada acreana: senadores Jorge Viana, Gladson Cameli e Sérgio Petecão, além dos deputados federais Raimundo Angelim e Moisés Diniz.

O voo, com chegada as 11 horas da manhã, procedente de Brasília e Porto Velho, retornará a Brasília, saindo de Rio Branco às 11h25. Para o prefeito Marcus Alexandre o voo durante o dia “é bom porque amplia as possibilidades de conexões para quem sai de Rio Branco”.

Outra novidade é que as quartas-feiras e sábados à noite, haverá voo saindo de Rio Branco diretamente para Manaus, no Amazonas. A secretária de Turismo do Acre, Raquel Moreira, explica que os dois voos noturnos, da Latam e da GOL, vão continuar operando normalmente.

O senador Jorge Viana lembra que a obra da pista e do terminal de passageiros é realizada com recursos garantidos pela ex-presidente Dilma Rousseff. “Com os voos noturnos, nós acreanos, só podíamos sair daqui a cada 24 horas de avião, situação que mudou agora com a volta do voo de dia”. Para os senadores Gladson Cameli e Petecão, a volta do voo só foi possível graças à união de toda a bancada acreana.

Alberto Fajermam, diretor executivo da GOL, salienta que “o Acre tem uma bela história e uma bancada forte para defender o Estado. A GOL tem muito prazer em voltar a operar no período diurno para cá”.

A obra de reforma e ampliação do aeroporto, incluindo a pista, teve investimento de R$ 180 milhões. O novo espaço tem terminais de desembarque de voos domésticos e internacionais. Será entregue também o espaço que abrigará instituições públicas, como a Polícia Federal, Secretaria da Fazenda, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Tribunal de Justiça do Acre e Secretaria de Turismo e Lazer. A segunda parte da obra só será inaugurada em maio do ano que vem.