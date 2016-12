MPE vai apurar possíveis irregularidades no transporte escolar e falta de ambulância em Assis Brasil

O Ministério Público Estadual (MPE) determinou a instauração de procedimento preparatório para apurar possíveis irregularidades no transporte escolar em Assis Brasil/AC, bem como no serviço de atendimento móvel de urgência do município.

No que ser refere ao transporte escolar, o promotor de Justiça Fernando Terra, em observância a diversos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ao determinar o procedimento, considerou também os Atendimentos n.º 05.2016.00003510-7 e 05.2016.00005376-0 que, em síntese, indicam possíveis irregularidades relativamente ao transporte escolar e ao acesso às escolas da rede pública de ensino existentes no município de Assis Brasil, especialmente as que se encontram na zona rural.

Quanto ao atendimento móvel de urgência em Assis Brasil, Fernando Terra, referindo-se à saúde como direito de todos e considerando o Atendimento n.º 05.2016.00004244-1, no qual extrai-se a possível falta de ambulância para o transporte emergencial de passageiros de Assis Brasil.

Na portaria, o promotor determina que sejam requisitadas informações à Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil acerca da regularidade da prestação do serviço de atendimento móvel de urgência no município, apresentando documentos comprobatórios.

As portarias do MPE que determinam a abertura de procedimentos preparatórios para apuração das duas possíveis irregularidades estão publicadas no Diário Oficial do Estado (Nº 11.956), desta sexta-feira, 16.