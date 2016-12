Polícia Militar prende traficante e foragido da justiça na BR-364

Durante o decorrer da semana, a polícia militar de Cruzeiro do Sul realizou operações com intuito de reprimir o tráfico de entorpecente na região e também de capturar presos do regime semiaberto que estavam foragidos da justiça. Dois indivíduos já foram presos e encaminhados ao Presídio local.

A primeira prisão aconteceu no final de semana passado, onde o reeducando Elândio Sales da Silva, morador da Rua do Breu no bairro João Alves, que estava foragido da justiça, após violar o equipamento eletrônico de monitoramento e fugir foi encontrado. Contra ele, tinha sido expedido Mandado de Prisão pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cruzeiro do Sul. O presidiário foi encontrado por policiais do serviço reservado da PM, levado a delegacia e posteriormente ao Presídio Manoel Nery da Silva.

Na noite da última sexta-feira, 9, outra prisão aconteceu na Praça da Vila Santa Luzia, BR 364, efetuada policiais do Pelotão Ambiental do 6º BPM, que prenderam em flagrante, Anderson Silva Santos, conhecido por “Tiôla”, de 19 anos. O acusado estava de posse de certa quantidade de substância ilícita de entorpecente. Ele também foi conduzido ao presídio.