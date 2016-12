TCE põe fim ao trem da alegria nas prefeituras do interior

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) resolveram por fim ao trem da alegria patrocinado pelas Câmaras de Vereadores, no interior do estado. Com a aprovação de um acórdão na sessão de ontem, o Tribunal impede que os prefeitos concedam reajuste salarial para si e estenda o benefício para os demais secretários e assessores.

“Quem descumprir a determinação está passível de multa e ainda devolver o valor do dinheiro recebido ilegalmente corrigido em 100% do valor”, revelou o corregedor do TCE, Antônio Malheiros.

O conselheiro explicou que os gestores não podem ordenar despesas por um período de 180 dias, conforme o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Destacou que quase todas as prefeituras acreanas estão acima do limite permitido, que impede os novos gestores de onerar a folha de pagamento. “A decisão será comunicada aos gestores públicos, mas assim, que os novos prefeitos assumirem, eles serão notificados do impedimento”, prometeu Malheiros.

Porém, a medida de controlar os gastos nas administrações municipais não poderá ser extensiva aos legislativos municipais, porque a Constituição Federal permite que as Câmaras Municipais estabeleça o salário da próxima legislatura, mas com os parlamentos estão dentro do limite prudencial, a decisão do TCE de estancar a gastança não tem efeito suspensivo. Apesar do sacrifício da população para ajudar o país sair da crise econômica, os vereadores no interior do estado patrocinaram um verdadeiro trem da alegria.

Os reeleitos com o aval da nova legislatura ignoram a crise e legislaram em causa própria, quando no apagar das luzes deram mais presente de grego aos contribuintes acreanos, antes do recesso de fim de ano.

O reajuste salarial começa vigorar nos municípios de Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Senador Guiomard, Brasileia, Tarauacá, Manuel Urbano e Porto Acre. Nos demais municípios os vereadores começaram a ensaiar, mas a indignação da população fez que alguns parlamentos voltassem atrás O reajuste concedido pela Câmara de Vereadores de Brasiléia chegou a casa dos 50% em comparação com o salário pago na legislatura, anterior.

Em Porto Acre, o novo prefeito Benê Damasceno assume, com um salário reajustado, que custará aos contribuintes a bagatela de R$ 12 mil. “Assim, que assumirmos a prefeitura de Porto Acre, vamos discutir com o legislativo se os cofres do município tem como arcar com este reajuste”, revelou o novo prefeito.

Segundo ele, a situação financeira do município é precária, porque a única fonte de renda que contam é os repasses constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Destacou o desafio de assumir uma prefeitura endividada em decorrência das gestões passada.

“Temos muito trabalho, mas convocaremos a sociedade a participar dos debates em busca de soluções”, destacou.

PEC do voluntariado – Com esta discrepância entre a casta política e a população que paga a farra, a cada dia ganha corpo a proposta do ex-senador tucano goiano Cyro Miranda, que propôs um Projeto de Emenda Constitucional (PEC), que propõe o fim a remuneração dos vereadores. Afinal, o Brasil é um dos únicos países que integram a Organização das Nações Unidas (ONU) que pagam salário aos vereadores em todas as cidades, porque nos países civilizados a atividade é voluntária. Na maioria dos países membros da ONU, o trabalho visa servir à sua comunidade, como era no Brasil até a década de setenta do século passado.

COMO FICARAM OS SALÁRIOS DE PREFEITOS E VEREADORES APÓS REAJUSTES

CRUZEIRO DO SUL

Prefeito R$ 26,5 mil Vereadores R$ 10.100

SENADOR GUIOMARD Prefeito R$ 20 mil Secretários R$ 6 mil

TARAUACÁ Prefeita R$ 17.080,00 Secretários R$ 5.490,00 Vereadores R$ 7 mil

BRASILEIA Prefeita R$ 15 mil Vereadores R$ 4,5 mil

PORTO ACRE Prefeito R$ 12 mil