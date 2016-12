Levantamento mostra que cidades do Acre têm baixos acessos à internet

Quase 40 cidades brasileiras respondem por metade da banda larga fixa do Brasil em 2016, segundo levantamento baseado nos dados da Agência Nacional das Telecomunicações (Anatel) mas Rio Branco está entre as capitais que nem chegaram a integrar a listagem junto com as sedes dos Estados do Amapá, Roraima, Tocantins, Rondônia, Piauí, Espírito Santo. Dessas, Rio Branco, Macapá, Boa Vista, Palmas e Porto Velho não possuem sequer mais de 100 mil acessos, uma particularidade de apenas 45 cidades brasileiras.

O levantamento não contabilizou pontos móveis de acesso por não serem registrados por município e, sim, por código de DDD, que é compartilhado por mais de um município. O governo federal promove a maior mudança nas telecomunicações em 20 anos, que pretende desconcentrar a internet brasileira ao transferir os esforços da universalização da telefonia fixa para a expansão da banda larga. No Acre, o senador Jorge Viana anunciou que está dedicando seu mandato à expansão da tecnologia da informação no Estado. Nesta semana, o senador trouxe ao Acre o presidente da Anatel, Juarez Quadros, com quem estabeleceu parceria para implementar esses projetos.