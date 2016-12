Rio Branco confirma presença no encontro com presidente do STF

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, frisou a oportunidade de se aprofundar no diálogo federativo durante união preparatória para a audiência com a ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Além de Marcus Alexandre o evento contou com a presença de 30 pessoas, além dos prefeitos de Palmas, Carlos Amastha e de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, presidente da Frente Nacional de Prefeitos. “O encontro com a ministra é de grande importância, pois é isso que nos dá força e legitimação. Essa abertura no STF mostra um avanço no diálogo federativo”, disse Marcus Alexandre.

No dia 7 de dezembro, uma comitiva de prefeitos foi recebida pela presidente do Supremo Tribunal (STF), ministra Cármen Lúcia. A reunião, que contou com a participação de dirigentes da FNP, foi motivada pela busca dos prefeitos pelos repasses dos valores arrecadados com a multa do programa de repatriação. Na ocasião, o vice-prefeito de Rio Branco, Marcio Batista, representou a Prefeitura. Então, a presidente do STF marcou uma nova audiência com prefeitos de capitais, no dia 17 de janeiro de 2017, para que o grupo discuta pautas de interesse dos municípios, que estão em andamento no STF.

Os prefeitos levaram a consideração da ministra o fato de os municípios não terem um “protagonismo mínimo necessário” para discussões que envolvem a crise econômica e política pelas quais o país passa. Para o presidente da FNP, prefeito Marcio Lacerda, a ministra Cármen Lúcia é uma “interlocutora importante” para que os prefeitos possam discutir questões de interesse dos municípios, no âmbito do Poder Judiciário.