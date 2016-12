Luxemburgo é um dos nomes cotado para assumir Timão

Com a confirmação da saída do técnico Oswaldo de Oliveira, a diretoria do Corinthians quer agilizar a contratação de um novo treinador para que ele participe da montagem do elenco para a próxima temporada. Entretanto, o desafio será encontrar um nome que agrade a maioria dos dirigentes. É certo que não existe um nome unânime. Assim, dois candidatos aparecem com mais força no clube: Guto Ferreira e Vanderlei Luxemburgo.

Quanto a Luxemburgo, sua chegada seria uma forma de fazer com que ele e o clube se reerguessem juntos e também seria uma opção de treinador mais experiente, que sabe lidar com a pressão. Entretanto, seu nome sofre mais rejeição do que aceitação no Corinthians.

Outros nomes também são comentados, mas correm por fora, como por exemplo, Eduardo Baptista. Ele é um dos nomes mais aceitos entre os dirigentes. Andrés Sanchez, por exemplo, aprova o técnico, que é filho de Nelsinho Baptista. Entretanto, Eduardo está praticamente certo com o Palmeiras e resta apenas acertar alguns detalhes para o anúncio ser concretizado.

A diretoria do Corinthians espera definir o novo treinador até o começo da semana que vem. Duas possibilidades já foram descartadas por Roberto de Andrade. A primeira é efetivar Fábio Carille, que é auxiliar-técnico fixo da comissão e chegou a comandar a equipe por alguns jogos, entre a queda de Cristóvão Borges e a chegada de Oswaldo. Também está descartada a possibilidade de contratar um técnico estrangeiro. Com informações do Estadão Conteúdo.