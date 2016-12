Com ´determinação´de Jorge Viana, PT decide não retardar a aprovação do fim das concessões de telefonia fixa

Não há mais problema de agenda nem risco de recurso ao PL 3453 ou PLC 79, que acaba com a concessão de telefonia fixa e torna perpétua as licenças do espectro para o celular e para o satélite. O PT decidiu não recorrer ao plenário da aprovação do projeto, recurso cujo prazo se encerra amanhã. E sem o PT os demais partidos de oposição não conseguem o número suficiente de assinaturas (9) para fazer o recurso.

O vice-presidente do Senado, Jorge Viana liderou o movimento junto aos demais senadores de seu partido para que não se atrasasse mais a aprovação do projeto de lei. Segundo o conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, Aníbal Diniz, os senadores foram convencidos de que há muitos outros projetos formulados pelo governo Temer que merecem a oposição do PT. “Os senadores entenderam que não valia a pena impedir a aprovação desse projeto, que irá trazer novos investimentos para o país para a banda larga”, disse o conselheiro.

Além disso, os trabalhos do Congresso terminam hoje, o prazo para recurso se encerra amanhã, mas na próxima semana haverá sessões, o que deverá dar tempo para as assinaturas e envio do projeto para a sanção de Temer ainda este ano.