Acre é um dos estados líderes de vendas em feira de Belo Horizonte

A 27ª edição da Feira de Artesanato Mãos de Minas, realizada entre os dias 6 e 11 deste mês, teve a presença do Acre, que ficou em terceiro lugar de vendas de produtos.

Depois da exposição de peças artesanais que carregam parte da identidade e regionalidade amazônica, os artesãos – que tiveram a oportunidade de fazer contato com lojistas nacionais e internacionais – comercializaram R$ 63.391,00.

O estado ficou atrás apenas de Paraíba e Alagoas, segundo ranking apontado pelo Programa do Artesanato Brasileiro (PAB). Para a coordenadora do Artesanato Acreano, da Secretaria de Estado de Pequenos Negócios (SEPN), Marilda Brasileiro, a participação do Acre este ano foi ainda mais positiva que na edição anterior, em 2015.

“Se fizermos essa comparação, as vendas tiveram um aumento de 57,25% em relação a 2015 na mesma feira. Precisamos considerar, sobretudo, o momento econômico nacional, principalmente naquele estado. Por isso, estamos muito felizes com o resultado, que mais uma vez é mérito do esforço de muitas mãos”, declara Marilda.

Em outubro, o Acre esteve na primeira feira Brasil Original, em São Paulo, e foi o líder de vendas do evento. Além de ter sido eleito pelo PAB como o mais bonito da feira, o estande acreano comercializou o equivalente a R$ 301.042, com quase três mil peças vendidas