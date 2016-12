Polícia prende traficante com 404 papelotes de maconha em Rio Branco

Policiais Civis da Divisão de Investigações Criminais (DIC) prenderam no final da tarde desta quinta-feira (15), Silmário Sena de Lima, 24 anos, acusado de tráfico de droga. A prisão do investigado ocorreu na Rua 25 de Dezembro, no Conjunto Esperança. O acusado foi apresentado na manhã desta sexta-feira (16), na unidade policial.

A investigação já havia identificado o traficante da região, após denuncia anônima, dando conta de que havia no local uma movimentação anormal de pessoas, os policiais ficaram observando a ação e resolveram abordar uma pessoa que saia da residência, que informou que era usuário de droga e que teria ido comprar o entorpecente.

Diante dos fatos, a polícia adentrou a residência e ao ser feito uma revista foi encontrado 404 papelotes de maconha, 20 invólucros contento cocaína, celulares, material para embalagem da droga, R$ 430,00 em dinheiro, além de um esmeril provavelmente usado para raspagem de numeração de arma.

“Nós já havíamos identificado essa pessoa pela pratica de crime de trafico de drogas naquela região, Intensificamos as investigações e através de denuncia anônima conseguimos tirar de circulação toda essa droga que já estava sendo comercializada”, disse delegado Sérgio Lopes.