Cerca de 10 jovens morrem por mês em todo Estado

Entre os meses de janeiro a novembro de 2016 morreram 119 jovens entre 18 e 29 anos no estado do Acre. A média é de mais de 10 mortes por mês. Os dados foram repassados, nesta quinta-feira (15), pela direção de Planejamento e Gestão Estratégica da Secretaria de Segurança Pública do Acre (Sesp).

O levantamento aponta que das vítimas com idades entre 18 e 24 anos foram registrados 60 casos de homicídios. Desses, 95% são jovens do sexo masculino, sendo 57 mortos e outras três mulheres assassinadas. Ainda de acordo com os dados, 59 vítimas com idades entre 25 e 29 anos foram mortas nos dez primeiros meses do ano, sendo 54 homens e cinco mulheres.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em outubro deste ano, mostraram que no Acre houve um aumento percentual de 42,8% no número de latrocínios – assalto seguido de morte – entre 2014 e 2015. O levantamento foi divulgado no 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Com o aumento, o Acre ocupa o 7º lugar entre os estados que apresentaram aumento no número de mortes por latrocínio entre os anos analisados. Em 2014, houve sete mortes e já no ano seguinte foram registrados 10 assassinatos durante assaltos.

Ainda segundo o levantamento, foram registradas 203 mortes violentas no estado em 2015. Os dados incluem vítimas de homicídio, de lesão corporal seguida de morte e latrocínio. A publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública estabeleceu ainda uma taxa de 25,3 mortes a cada 100 mil habitantes do Acre no ano passado.

O alto índice de homicídios, segundo o delegado Rêmulo Diniz, está associado a uma guerra entre facções por demarcação de territórios para a prática de crime organizado. Diniz disse ainda que as vítimas possuem ligação com o crime e, sem sua maioria, são usuárias de droga.

“Pelos modos operandi e as marcas deixadas, denotam que sejam vítimas dessa guerra. Uma guerra que vem aterrorizando a sociedade. Eles estão em uma luta para tomar o território um do outro e se estabelecer no estado”, explicou. Com Informações G1.