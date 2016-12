Empresa TransAcreana é investigada por superlotação em rota intermunicipal

Por meio de portaria, publicada na edição desta sexta-feira, 16, do Diário Oficial do Estado, o Ministério Público Estadual, determinou a instauração de procedimento preparatório a fim de que seja apurada a regularidade do serviço de transporte de pessoas da empresa “TransAcreana”, entre os municípios de Assis Brasil e Brasileia.

Segundo a publicação, o ato considerou, além direitos básicos do consumidor, dentre outros, a segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, bem como o teor das declarações constantes do Atendimento n.º 05.2016.00002013-6, em que relata e apresenta documentos indicativos de possível superlotação de condução coletiva comercial, da empresa “TransAcreana.

No documento, o promotor de Justiça Fernando determina que seja requisitadas informações à Prefeitura de Assis Brasil, sobre qual o órgão responsável pelo trânsito e/ou fiscalização da situação; à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Acre, sobre se a instituição possui atribuição para fiscalizar o veículos de transporte de passageiros e, “em caso positivo, encaminhar-se comunicado a todos os postos atuantes na região de Assis Brasil para que fiscalizem a regularidade do serviço de transporte a fim de evitar superlotação; à empresa TransAcreana cópia da lista de passageiros do dia dos fatos do referido Atendimento, bem como outras informações pertinentes ao ocorrido“.