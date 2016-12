PRF-AC apreende arma de fabricação russa que poderia ser usada por membros de facções criminosas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) apreendeu uma escopeta calibre 12 com 10 munições na tarde desta quinta-feira (15) durante fiscalização de combate ao crime na BR-317, em Xapuri. No inicio os dois indivíduos que foram presos negaram o transporte do armamento, de fabricação russa, mas depois de uma entrevista com os policiais acabaram admitindo o crime.

Os PRFs faziam um trabalho de fiscalização em frente à Unidade Operacional de Xapuri quando pararam um táxi que voltava da fronteira com a Bolívia em direção a Rio Branco. Dois indivíduos estavam sem documentação e não souberam explicar o motivo da viagem. Diante desse contexto, os agentes decidiram fazer uma busca mais detalhada no veiculo, e acabaram encontrando a arma e as munições dentro de duas bolsas.

Após a prisão em flagrante, eles disseram que a escopeta apreendida poderia custas mais de 6 mil reais na região de fronteira, mas não detalharam o valor que teriam pago para adquiri-la. Os dois homens, de 20 e 24 anos, tinham passagem por roubo, tráfico, receptação e violência doméstica. Após a prisão em flagrante, eles disseram que a escopeta apreendida poderia custas mais de 6 mil reais na região de fronteira, mas não detalharam o valor que teriam pago para adquiri-la. Os dois homens, de 20 e 24 anos, tinham passagem por roubo, tráfico, receptação e violência doméstica.

“Essa arma poderia ser usada em assaltos ou na disputa de facções criminosas na capital. O trabalho da PRF impediu que isso pudesse acontecer”, disse um dos policiais integrantes da equipe.Os dois foram encaminhados para os procedimentos legais na policia judiciaria