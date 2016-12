Botija de gás explode e moradora sofre queimaduras no corpo; Família perdeu tudo em incêndio no rio Purus

A idosa Basília Ferreira de Souza, 61 anos de idade, residente na colônia Santo Antônio, seringal Redenção, rio Purus, encontra-se internada em uma das enfermarias do hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Ela sofreu queimaduras pelo corpo durante um incêndio ocorrido em sua casa na manhã de quarta-feira (14).

De acordo com informações, o incêndio foi provocado pela explosão de uma botija de gás de cozinha. “Eu estava próximo a residência e quando vi o incêndio destruindo tudo entrei no quarto pra ver se conseguia salvar alguma coisa, mas acabei sendo atingida pelas labaredas. Graças a Deus, consegui sobreviver”, contou a vítima.

Com ferimentos no braço direito e na perna esquerda, dona Basília deu entrada no Pronto Socorro do hospital de Sena no começo da tarde de ontem e ainda se encontra sob cuidados médicos, mas não corre risco de morte.

A casa de madeira e coberta de palha, medindo 8 x 4 metros, foi consumida pelo fogo. A família ficou praticamente com a roupa do corpo. “Só deu pra tirar de dentro da casa a espingarda do meu marido. Perdemos colchões, roupas, utensílios domésticos, fogão, guarda-roupas, enfim, praticamente tudo”, confirmou.

Sem dispor de condições financeiras, a família está pedindo uma ajuda às pessoas de bom coração. “Estamos atravessando um momento difícil e não sabemos como fazer pra comprar novos materiais. Com isso, pedimos ajuda às pessoas de bom coração. Quem tiver colchão usado, panelas, cobertores e outros objetos e se puder nos doar, ficamos muito gratos”, ressaltou dona Basília.

Quem puder ajudar deve entrar em contato pelo telefone: (68) 99933 1755.