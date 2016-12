Governo garante mais de 27 milhões para a educação profissional

Foi assinado na manhã desta sexta-feira, 16, em Brasília, pela diretora-presidente do Instituto Dom Moacyr, o termo de compromisso de oferta para os cursos técnicos concomitantes da educação profissional por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Serão 27 milhões investidos exclusivamente para a oferta de 2.771 vagas em cursos de diversas áreas, que terão início no segundo semestre de 2017. Os cursos serão de forma concomitante, ou seja, para os jovens que estão cursando o segundo ano do ensino médio. Além disso, as vagas serão ofertadas apenas pelo IDM, não havendo disputa com outros ofertantes.

Para Rita Paro, essa é mais uma grande vitória e uma excelente oportunidade para os jovens acreanos. “Só temos que comemorar. Esses jovens terão a grande oportunidade, ao término do curso, de serem inseridos no mercado de trabalho com qualidade”, avaliou.

Yslany Araújo, 16, que frequentou o curso técnico em Artes Cênicas em 2016, fala da mudanças que percebeu em sua vida: “Antes eu tinha muita vergonha de falar em público e até dificuldades para apresentar trabalho na minha escola. O curso me despertou para a vida, me trouxe perspectiva de futuro. Hoje não tenho mais vergonha e quero seguir carreira de atriz”.

Pronatec no IDM

O Pronatec está presente nos 22 municípios do Estado do Acre por meio do IDM. De 2013 a 2016, foram ofertadas 3.298 vagas de cursos técnicos, 727 concluídas e 2.571 ainda em execução.

Já de cursos de formação inicial e continuada em 2016 foram ofertadas 1.072 vagas distribuídas e executadas pelos centros de educação profissional do IDM.