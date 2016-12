Assaltante morre em troca de tiro com policial após assalto

Dois homens em uma motocicleta fizeram um assalto em um lanche que fica na rotatória da estrada do Aviário, o garupa desceu da motocicleta e chegou a roubar o celular do funcionário do lanche e pertences dos clientes, só que para o azar do ladrão um policial estava no lanche e reagiu dando voz de prisão, mas o assaltante apontou a arma para ele que abriu fogo contra o bandido que levou um tiro na cabeça e morreu no local, o comparsa fugiu deixando ele para trás.

Segundo foi apurado no local, na hora que assaltante estava no chão alguém que estava por perto roubou a arma que ele estava usando, de acordo com os policias, quando eles chegaram na ocorrência a arma já tinha sumido.

Peritos do IML fizeram a perícia no local e removeram o cadáver para o IML, a polícia agora vai investigar na tentativa de descobri o comparsa que fugiu deixando o amigo morto para trás.

Selmo Melo