Coluna Bom Dia

Diálogo

O Governo do Estado mostrou que sabe dialogar e retirou de pauta o projeto que transformava a licença-prêmio. Houve muita fofoca, muita desinformação e era mesmo melhor deixar a poeira abaixar para que as coisas fluam como devem ser.

Clima

O clima da Assembleia Legislativa é de respeito e entendimento. Sem abrir mão de suas prerrogativas e opiniões, os deputados estaduais mostram que é possível debater em nível elevado, sem agressões gratuitas. Isso é bom.

Coesão

Outro ponto a se destacar é a coesão do Poder Legislativo. Quando a Mesa Diretora é reeleita por unanimidade, isso é sinal de que os parlamentares estão satisfeitos e mais que isso, estão mandando um claro recado de que a direção do Poder os representa bem.

Postura

Isso pode ser comprovado na entrevista de fim de ano do presidente do Poder Legislativo, Ney Amorim que, em vez de assumir os holofotes, destacou o trabalho do conjunto do plenário da casa, as matérias votadas, o trabalho das comissões. Uma atitude que engrandece sua gestão e todo o Poder.

Sacrifícios

Ney Amorim destacou que a Assembleia terá R$ 11 milhões a menos de orçamento em 2017, com obrigações maiores. Mas que está disposta a fazer esse sacrifício de cortar despesas, cargos comissionados, sem prejudicar a intenção de lavar os debates para o interior, cada vez mais.

Salário

Prefeitos do interior estão com as mãos na cabeça com o anuncio do aumento do salário mínimo para R$ 945. Reclamam que já estão no limite prudencial dos gastos com pessoal, quando não extrapolaram esses gastos. E dizem não sabem o que fazer.

Arrocho

Some-se a isso o arrocho dos repasses, a queda de receitas, o caos administrativo. Os novos prefeitos assumem sem saber se terão como cumprir esse compromisso.

Não deveriam

Mas os prefeitos não deveriam se assustar. O aumento de salário mínimo é como Papai Noel: é anunciado ao fim de cada ano. E é justo, legal, constitucional que seja pago. O que queriam os prefeitos? Não pagar os servidores? Ora. Esse é que é o absurdo.

Lá e cá

Muitos prefeitos que não tiveram nenhuma reação quando seus salários foram reajustados agora reclamam do aumento do salário mínimo. Ora, que absurdo. Para eles pode, para os servidores mais humildes, não.

Simples

Pois a coluna dá a receita para sobrar recursos para pagar o salário mínimo dos servidores: roubar menos, contratar menos, acabar com apadrinhamentos políticos, fazer licitações corretamente, sem mutretas, agir com austeridade. Em duas palavras: honestidade e transparência.

Pouco

Pensando bem, o aumento do salário mínimo, de 7,5% é irrisório. Todo mundo sabe que a inflação mascarada esse ano foi muito maior do que isso. Reclamar disso é fazer pouco com quem trabalha. Aliás, hoje, no Brasil, a última coisa em que se pensa é na classe trabalhadora.

TCE

A presidente do TCE, Naluh Gouveia, no fim de seu mandato, anunciou medidas para barrar aumento de prefeitos para 2017. Age muito bem. Não se viu nenhum dos eleitos reclamar do aumento. Estão quietos, fingindo-se de mortos.

Vereadores

Quanto ao aumento dos vereadores, pouco há que ser feito. Se estiver dentro da quota da Câmara Municipal, os vereadores têm autonomia para reajustar seus salários. Coisas da lei.

Brasileia

Em Brasileia, talvez o município em pior situação financeira, os vereadores não estão nem aí para o que se fala dos aumentos autoconcedidos. E nem a prefeita eleita declinou do salário que passou de R$ 10 mil para R$ 15 mil.

Mantido

Em Rio Branco, os vereadores mantiveram o veto do prefeito a respeito da polêmica dos cobradores de ônibus. É uma das profissões fadadas ao desaparecimento, como tantas outras que já se foram.

Exemplo

Por exemplo, na área da coluna, que é a imprensa, acabaram as profissões de revisor (infelizmente), arte finalista, operador de linotipo, entre tantas. Vencidas pela modernidade.

Pacote

Do pacote do Governo Federal, uma das poucas coisas que se salvam para a melhoria da economia é a ampliação das negociações de débitos para pessoas físicas e empresas. A situação não está fácil para ninguém.

Fácil

Fácil mesmo só para o pastor Malafaia, que recebeu R$ 100 mil de um “empresário” por uma bênção e, sem querer querendo, depositou essa dádiva de Deus não na conta da igreja, mas em sua conta pessoal…

Pimenta

Comprovando que pimenta nos olhos dos outros é refresco, o pastor, que vibrou quando Lula foi levado coercitivamente para depor, ontem chiou ao ser convocado. Ele se julga melhor que os outros. O pecado da soberba, somado com o pecado da simonia, que é vender sacramentos, bênçãos ou qualquer oferta religiosa. Em sua Divina Comédia, Dante encontrou um lugar no Inferno para esses pecadores.

Assis Brasil

Ministério Público Estadual determinou ontem a instauração de procedimento preparatório para apurar possíveis irregularidades no transporte escolar em Assis Brasil, bem como no serviço de atendimento móvel de urgência do município. A população reclama pela falta de ambulância no município e o precário acesso de crianças e adolescentes às escolas, especialmente as que se encontram na zona rural.

Lotação

Ainda no Alto Acre, o MPE abriu procedimento a fim de que seja apurada a regularidade do serviço de transporte de pessoas da empresa que presta esse serviço entre os municípios de Assis Brasil e Brasileia. A queixa é de que os ônibus só circulam lotados.

Porto Acre

Em solenidade bastante concorrida, na última quinta-feira, 15, o TJAC presenteou duas vezes a população da vizinha cidade de Porto Acre. Na mesma ocasião, foi instalada a Comarca do município e aconteceu a entrega do Fórum Caruta da Silva àquela comunidade. Moradores do histórico município acreano agora têm maior acesso à Justiça.

Bom exemplo

Aplausos para os militares do Corpo de Bombeiros do Acre que realizaram, esta semana, várias atividades com as crianças do Educandário Santa Margarida, em Rio Branco. Brincadeiras e muita diversão tomaram conta de adultos e crianças. O clima é de Natal.

Veto

Alguns vereadores não digeriram muito bem o veto ao projeto que acaba com o dever de o motorista fazer a cobrança das passagens. Inês é morta nessa matéria porque é realmente inconstitucional.

Balanço

O vereador Gabriel Forneck fez ontem um balanço de sua atuação na Câmara Municipal de Rio Branco. “Nestes 8 anos participei ativamente em 3 comissões permanentes onde tive a oportunidade de relatar 172 projetos e procedimentos. Utilizei a tribuna por 977 vezes e apresentei também, 386 propostas”.

Trabalho

E continua o vereador do PT: “No início desse ano, tomei uma decisão de não disputar um terceiro mandato de vereador. Tomei essa decisão para ajudar em um projeto maior, presidindo o PT e coordenando a campanha eleitoral de Marcus Alexandre”.

Atenção

As organizações ligadas ao municipalismo estão alertando aos prefeitos, os quais deverão ficar atentos a dois repasses. O primeiro faz referência à primeira parcela da complementação da União para o ano de 2017 e o segundo é o resíduo para integralização da complementação da União ao Fundeb de 2016.

Fôlego

A decisão do Senado em aprovar o projeto que trata da renegociação das dívidas dos Estados dá um novo fôlego aos governadores que chegam ao final do ano preocupados em fazer receita para honrar o pagamento de juros da dívida estadual e, ainda assim, encontrar recursos para investir em obras de infraestrutura.

Fôlego II

O que se espera é que esse fôlego – que se soma ao dinheiro da repatriação – se traduza em benefícios para os servidores e principalmente para a população, hoje assustados com tanta notícia negativa.

Jovens

As fotos dos perigosos traficantes e bandidos presos no Acre, cada qual com o apelido mais horripilante, espanta pela idade dos bandidos. Todos jovens, que deveriam estar na escola ou trabalhando. Uma geração perdida.

Lançado

Está explicada a confusão na PM. O pivô da suposta crise será lançado a deputado estadual pela oposição. É sempre assim. Os interesses políticos falam sempre mais alto.

Jogo

O Brasil tem essa hipocrisia de proibir o jogo, oficialmente. Mas, o Acre sedia um torneio aberto de Pôquer, com premiação alta. Ou seja, a lei, ora, a lei… Por que não acabar com essa besteira e permitir a legalização do jogo, dos cassinos, gerando empregos e receita de impostos? Moralismo besta.