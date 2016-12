Ano Novo: como trazer coisas boas para 2017

Estamos a poucos dias de 2017 e, com a proximidade do ano novo, também vêm as expectativas, novos objetivos em busca de felicidade. Mas o que os brasileiros esperam do ano que chega? E como fazer com que as realizações cheguem?

A coach e gestora de carreiras Andrea Deis, que tem mais de 15 mil horas de atendimento e palestras, diz que as respostas mais frequentes que têm recebido sobre o que se espera para o novo ano têm a ver com a ansiedade por melhoras na situação financeira, alvo de um desejo coletivo, mas também questões pessoais, mas que podem, em um momento ou outro, fazer parte das metas de todo mundo.

Que a economia aqueça. Que diminua o desemprego. Que eu seja reconhecido. Que eu alugue meus imóveis. Que eu consiga pagar as minhas dívidas. Que eu encontre um grande amor. Que eu consiga aumentar a minha renda. Que eu seja promovido. Que meu marido seja mais paciente. Que meus filhos encontrem seu caminho. Que eu conquiste amigos. Que eu passe no vestibular. Que minha mãe, por fim, me entenda. Que eu tenha saúde. E quem sabe, que eu seja feliz. São respostas dadas à profissional.

E ela rebate com algumas perguntas. Diante de tantos desejos, as pessoas deixam de se questionar. O que realmente necessitam? Quais eram os seus objetivos para 2016? O que alcançaram e que competências usaram para isso? E o que não conquistaram e que competências faltaram para que atingissem a meta? “Estes questionamentos fazem parte do nosso presente e limitações”, pondera Andrea Deis. Segundo a especialista, para que 2017 seja diferente, é preciso que as pessoas se desprendam das suas vaidades e tenham um olhar crítico para o espelho. “Se eu quero um resultado diferente, devo fazer algo diferente” afirma.

As atitudes e estratégias são caminhos que devem estar alinhados com a capacidade do indivíduo. “Mude você, e mudará seu resultado. Seja você o ator principal da sua vida.Faça uma avaliação de suas necessidades, medindo sua satisfação com as principais áreas da vida, como relacionamentos, saúde, trabalho, lazer, amigos, amor, espiritualidade, físico, propósito e receitas”, diz Andrea.

A coach dá uma dica: nunca escolha duas áreas muito diferentes, senão ficará sem energia. A indicação de Andrea é : escolha uma área da vida para impulsionar no primeiro semestre, mensure, e escolha outra área para o segundo semestre. E use meios para recompensar o esforço dedicado. “Enfim, seja você o agente de resultado que você quer, não delegue, não desanime, não desista. Seja otimista, persista, e siga seu propósito” diz Andrea Deis.