Posto de saúde funciona com cadeado no portão devido ação de assaltantes

O Posto de Saúde Abel Pinheiro, localizado no bairro do Formoso, em Cruzeiro do Sul (AC), está funcionando com um cadeado no portão devido a ação constante de assaltantes no local. Os funcionários, cansados de terem seus bens levados constantemente, decidiram trancar o local e atender os pacientes trancados.

Na manhã desta sexta-feira (16), duas funcionárias foram vítimas da ação dos assaltantes mais uma vez. Dois homens tentaram levar o celular e a bolsa das mulheres.

“Quando eu cheguei aqui sete horas da manhã junto com minha colega de trabalho eles anunciaram o assalto, tentaram pegar meu celular, a bolsa da minha amiga, mas eu não deixei. Isso é muito assustador, eu estou com medo de ficar aqui”, falou a funcionária.