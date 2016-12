Corpo de Bombeiros registra três acidentes envolvendo embarcações no Juruá

Na manhã desta quinta-feira, 15, o comandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, Coronel Araújo, convocou a imprensa para informar sobre sucessivos acidentes envolvendo embarcações, registrados em um intervalo de uma semana, nas águas do Rio Juruá.

O primeiro registro aconteceu na manhã de domingo, onde um barco de grande porte foi atingido por uma árvore, devido a um desbarrancamento de terra, ocorrido por volta das 08h20. Segundo o agricultor João dos Santos Oliveira, proprietário da embarcação, seguia pelo rio, na Comunidade Treze de Maio, no munícipio de Rodrigues Alves, quando a terra cedeu atingindo a parte lateral do barco.

“Só deu tempo de pedir para todos pularem do barco. Tudo foi para no fundo rio”, contou seu João.

Uma equipe de mergulhadores do 4º BPCIF foi designada ao local, onde a embarcação e também pertences das vítimas foram resgatados.

Nesta quinta-feira, 15, mais dois barcos acabaram afundando no Rio Juruá, no bairro da Várzea e, também, em Guajará, munícipio vizinho à Cruzeiro do Sul.

Homens do corpo de bombeiros ainda trabalham no local com objetivo de recuperar bens e pertences das vitimas.

Coronel Araújo fez um alerta à população sobre os riscos oferecidos pelos rios da região, principalmente neste período de cheia.

Na ultima medição, o Juruá mediu 6,67 centímetros.