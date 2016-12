Mais Médicos: onze profissionais de sete municípios são substituídos no Acre

Onze médicos atuando em sete municípios acreanos serão substituídos pelo Programa Mais Médicos. Até o fim de dezembro, 1.380 profissionais chegarão aos municípios para repor vagas do Mais Médicos em todo o país. O anúncio foi feito esta semana em Brasília , pelo secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Rogério Abdalla, durante o encontro com um grupo de médicos, da cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que seguiu hoje para os municípios do Nordeste.

“A estratégia do Programa Mais Médicos trará resultados permanentes para o Brasil. É importante ressaltar que estamos comprometidos em fortalecer a atuação dos brasileiros. No entanto, enquanto houver necessidade o convênio com a OPAS será mantido. Percebemos que, a cada ano, os profissionais se conscientizam ainda mais da importância de prestar esta assistência à população”, afirmou o secretário Rogério Abdalla.

Dos 1.380, mais de 500 profissionais estão em deslocamento nesta semana para os municípios, onde atuarão nos próximos três anos. Os demais serão encaminhados até o dia 21 dezembro. Antes de iniciar as atividades, os médicos participam de acolhimento e regularizam a documentação em Brasília. Ao todo, os profissionais de Cuba vão repor vagas em 1.040 cidades.