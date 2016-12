Facção criminosa cobra pedágio da prostituição

Uma facção ligada ao tráfico de drogas em Rio Branco está estendendo seus tentáculos para outros ramos de atividades e territórios. Para além das decapitações e esquartejamentos que assombraram periferias ao longo de 2016 e das diversas mortes relacionadas à guerra do tráfico, um dos grupos, como se sentisse dono das ruas, está extorquindo profissionais do sexo.

Para se prostituir, é preciso pagar taxa diária (entre R$ 20 e R$ 30), e o não cumprimento pode resultar em morte. Como ocorreu ano passado quando uma transexual foi assassinada.

Na Via Chico Mendes(a parir do DERACRE até o estádio Arena da Floresta), mulheres revelam que “pagam para não se incomodar”. Na área central, Próximo ao Instituto São José, e Rodovia AC-01até o Parque Chico Mendes ocorre outra situação, não há cobrança.

— Mais do que explorar a prostituição e capitalizar o crime, a facção diversifica os seus mercados por meio da extorsão — analisa Sociólogo da UFAC.

A Tribuna não especificou a localização exata dos pontos de prostituição para não colocar os entrevistados em risco.

A tranquilidade que demonstram ao abordar o assunto denuncia o conformismo com a situação, embora, de acordo com elas, a cobrança de pedágio acabe pesando no faturamento do noite.

— A gente paga e não se incomoda. É melhor assim. Mas, por exemplo, se só der um programa de R$ 60 em uma noite, eles ficam com um terço da grana — explica outra.

A cobrança, dizem elas, costuma ocorrer no final da noite. Mas, às vezes, de acordo com as mulheres, “eles dão incertas e sugestas” (realizam visitas inesperadas e intimidam).

Mas seus receios não param por aí. Nos novos tempos da prostituição, de acordo com ela, quanto menos falar, menores serão os riscos. Por isso, confirma a cobrança de pedágio, mas não detalha para quem a taxa é paga:

— É para uma facção, mas não posso dizer qual — resume.

A lei do silêncio parece prevalecer. As prostitutas que trabalham por ali se calam. Não confirmam nem negam a cobrança de pedágio.

A guerra entre duas facções com atuação em Rio Branco, que foi acirrada este ano, está chegando aos ponto de prostituição da capital, e os grupos rivais começam a estabelecer o pedágio em algumas áreas. Mas em alguns lugares as facções ainda não chegaram.

— Aqui a gente tem passe livre. Não cobram, pois o pessoal que controla as outras ruas, preferem ficar em outras áreas e acabam deixando as meninas trabalharem à vontade. Se acontece problemas, como brigas, é entre nós mesmas — explica.

Tendência é se capitalizar, diz especialista

A extorsão de profissionais do sexo por uma facção criminosa deve servir de alerta para as autoridades da segurança pública, na opinião do mestre em sociologia da UFAC. De acordo com ele, o fenômeno tende a criar novos focos de violência pela cidade.

— A situação reflete um fenômeno muito comum no crime organizado que é começar a agir como uma holding (uma empresa controlando várias outras). A lógica parece ser a expansão para outras atividades.

O sociólogo diz ainda que todos os grandes cartéis criminosos, em diferentes partes do mundo, tendem a agir em outros mercados.

— É uma estratégia de empoderamento. Nesse caso específico, o objetivo parece ser conquistar novos territórios além das comunidades em que atuam — explica.

O especialista aponta também como causa do fenômeno a busca de outras fontes de renda, em um mercado ilícito com uma concorrência muito acirrada.

— Rio Branco tem três grupos rivalizando na venda de drogas. Então, a tendência é que buscam se capitalizar em outros mercados.

Crimes que escancaram pedágio

Dois crimes — um homicídio e uma tentativa — confirmaram à polícia a cobrança de pedágio por uma facção criminosa para que mulheres e travestis possam se prostituir em ruas de Rio Branco.

O assassinato ocorreu no ano passado. A transexual, foi morta na Rua Rio de Janeiro, no Bairro Floresta.

Existe até uma tabela de valores cobrados: mulheres pagam R$ 30 para trabalhar à noite, e R$ 20, durante o dia. Das travestis, são cobrados R$ 30, independentemente do turno.

Exercendo atualmente o cargo de relevância na Segurança Pública, um policial avalia os riscos da expansão das facções.

— Eles vão estendendo os tentáculos. Para negócios lícitos e ilícitos, como táxis, revenda de automóveis e muitas outras formas de lavagem de dinheiro.

A autoridade diz que é necessária uma forte reação de parte das polícias.

— A fórmula é combater essas facções, identificando toda essa cadeia de atividades e qualificando-as por todas.

Em entrevista, a travesti que abandonou as ruas contou sobre o medo que paira sobre profissionais do sexo da Capital.

Como você ficou sabendo da cobrança do chamado pedágio para que profissionais do sexo atuem nas ruas de Rio Branco?

Eles estiveram umas três vezes na minha área, falaram com outras e a partir dali começaram a cobrar.Há quanto tempo?

Faz uns cinco meses.

E qual foi a sua reação?

Decidi me afastar, antes mesmo de eles falarem comigo. Não valia mais a pena ter que ficar repassando dinheiro e ainda por cima correr risco de levar tiros.

Tu sabes quanto estão cobrando?

Cobram R$ 30 por noite. Sem choro.

E se não houver programa?

A dívida acumula. Na noite seguinte, eles cobram R$ 60.