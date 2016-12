Método inovador permite multiplicar produção bovina de forma sustentável

A pecuária pode ser ecologicamente sustentável? É possível aumentar a produtividade de pastagens, com a consequente ampliação de animais por hectare sem incentivar a derrubada da floresta? Existe um método efetivo para conseguir resultados nessa área? A resposta para essas três perguntas é positiva e o Acre já está integrado na tecnologia necessária para ampliar a capacidade de pastoreio sem degradar o meio ambiente.

A experiência mais efetiva está sendo feita na fazenda Nova Esperança, no ramal do Japonês, em Senador Guiomard, Lá, o empresário Fábio Ricardo Leite e seu pai Murilo estão implantando com sucesso o método de adubação e rodízio de pastagens, preconizado e supervisionado pela maior autoridade brasileira nessa área, o professor Moacyr Corsi, da ESALQ – Escola Superior de Agronomia Luís de Queiróz, de Piracicaba, em São Paulo. Os resultados são considerados extraordinários.

O método do professor Corsi se baseia em duas vertentes: a aplicação maciça de adubos e corretores de solo, permitindo uma expressiva produção de folhagem (capim) e a rotação de pastos com o rebanho, em curtos períodos, para que o gado tenha sempre farta alimentação.

Moacyr Corsi é engenheiro agrônomo (ESALQ/USP), mestre e phD em Agronomia (Ohio State University), doutor em Ciência Animal e Pastagens e possui dois pós doutorados (West Virginia University/Massey University). Seu método vem sendo aplicado há décadas em várias propriedades em todo o Brasil, especialmente na própria escola (Esalq-USP) – além de Rondonópolis-MT, Rancharia-SP, Paragominas-PA, entre outros projetos grandes, que têm diversas propriedades participando e são reconhecidos como vitoriosos. Ele está assessorando pessoalmente a introdução de seus estudos no Acre.

Como funciona

O objetivo e a premissa básica do trabalho do professor Corsi é provar a pecuária é tão rentável quanto qualquer outro tipo de cultivo realizado na agricultura. Com a possibilidade de uso da terra com a agricultura intensificada e com a silvicultura, a necessidade de investimento em pastagens também acaba ganhando força. Por isso, a pesquisa com o melhoramento da fertilidade do solo através da adubação associado ao manejo de pastos busca o maior aproveitamento das forragens produzidas.

Em recente entrevista ao jornal especializado Dia de Campo, o professor explicou como se aplica sua proposta.

“O nível de produção depende da fertilidade inicial do terreno e de sua estrutura. Existem solos que são arenosos e, com isso, o índice de fertilidade precisa ser aumentado com certo cuidado, pois isso depende bastante do acúmulo de matéria orgânica. No início do processo, a adubação deve ser leve nesse tipo de solo. Em territórios mais argilosos, as adubações já são mais concentradas. Evidentemente, os resultados são diferentes nesse princípio. O que acaba mudando depois de certo tempo, visto que a produtividade de ambos se aproxima — ressalta Moacyr Corsi.

Ele diz que em terrenos argilosos, os adubos precisam ser aplicados anualmente com cerca de 300kg de nitrogênio por hectare. Depois, é preciso atingir a saturação no solo com a calagem em torno de 75% a 80%, níveis de fósforo de 20 PPM e de potássio, de 3% a 5%, dependendo da intensificação da produção. O professor do Departamento de Zootecnia da Esalq ainda comenta que os agropecuaristas podem imaginar que esses são valores altos para pastagens. Porém, ele afirma que os resultados são satisfatórios.

“Na fertilidade natural, raramente conseguimos 0,8 unidade de animais por hectare, o que corresponde a aproximadamente uma cabeça ao ano. Com a pesquisa implantada, esse número aumenta cerca de sete vezes. E as respostas em termos de produtividade de carne ou ganho de peso são consideráveis. Enquanto que no sistema tradicional se produz cinco arrobas por hectare, o nosso produziu 55 arrobas. Assim, o que parece ser tão caro, torna-se mais barato”, exalta o pesquisador.

Uma das grandes vantagens do estudo, iniciado ainda na década de 70 é equiparar a lucratividade da pecuária com o plantio de cana-de-açúcar e milho, entre outros. O professor assinala que, após as avaliações, a rentabilidade da criação de animais pode, sim, ser igual à da agricultura. Principalmente com inovações tecnológicas ocorridas frequentemente na interpretação dos nutrientes necessários ao enriquecimento do solo, no manejo das pastagens e, ainda, nos aspectos de melhoramento genético e sanidade animal.

A experiência no Acre

No Acre, a fazenda Nova Esperança possuiu dois mil hectares que poderiam ser aproveitados para a produção, mas de forma sustentável, apenas 800 hectares estão com pasto formado. Com o método do professor Corsi, essa pastagem poderia abrigar até 16 mil cabeças de gado, mas os proprietários não vão chegar a essa quantidade. Hoje, a fazenda está chegando a duas cabeças por hectare, com possibilidades de expansão nos próximos anos, dependendo da aquisição de matrizes selecionadas.

Fábio Ricardo Leite, conhecido por Rico, também é empresário do setor educacional e por isso dá muita importância à pesquisa e à tecnologia. A preocupação em fazer uma pecuária sustentável, sem necessidade de ampliar pastos exigiu a busca por um método que ampliasse a produtividade na área já existente, o que se moldou perfeitamente nas recomendações do professor Moacyr Corsi, Implantar essa tecnologia na Amazônia Ocidental representa um desafio que se mostra plenamente exitoso.

O governo do estado acompanha a experiência e já estuda formas de levar os resultados para outros produtores, como é o desejo também do professor paulista, comprometido com a tarefa de tornar a pecuária uma atividade rentável e ecologicamente responsável.