Prefeito e vereadores eleitos serão diplomados amanhã

prefeito Marcus Alexandre e os 17 vereadores eleitos serão diplomados na segunda-feira (19) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac). Entre os políticos a terem o direito de exercer o próximo mandato cinco legisladores e o chefe do Executivo foram reeleitos.

Na Câmara, a quantidade de mulheres a representar o povo foi reduzida em 50%, saindo de quatro neste mandato para duas a partir de 2017, sendo que apenas uma conseguiu voto suficiente para se continuar mais quatro anos no cargo e a outra é novata.

Na relação dos novos legisladores, a renovação foi de 70%, sendo que os governistas crescerão no próximo mandato, passando dos atuais 11 componentes para 12, ficando os outros cinco na oposição. Apenas Antônio Morais (PT), Artêmio (PSB). Cézio Moreira (PSDB),Pastor Manuel Marcos (PRB) e Lene Petecão (PSD) ganharam o direito a reeleição.

O PT terá a maior bancada entre todos os partidos, tendo quatro nomes, sendo eles Dr. Jakson Ramos, Rodrigo Forneck, Dankar e Antônio Morais. O PSL superou legendas maiores e terão duas cadeiras representadas por Emerson Jarude e Juruna. Os tucanos também terão duas cadeiras que ficarão com Celio Gadelha e Clezio Moreira.

A nova Câmara se apresenta com políticos mais velhos, sendo que quatro possuem entre 40 anos e 44 anos, dois de 45 anos a 49 anos e cinco de 50 anos a 55 anos.

Os parlamentares também se apresentam com curso superior, sendo que entre os eleitos estão médicos, advogados, administradores, servidor público de carreira e pessoas que já exerciam cargos em comissão.

Os cinco candidatos mais votados são novos nomes na Câmara: Roberto Duarte (3984), Elzinha Mendonça (3978), Dr. Jakson Ramos (3615), Railson Correia (3586) e Rodrigo Fornec (3220). Os diplomados tomam posse em fevereiro de 2017, quando também escolherão a composição da mesa diretora.

RELAÇÃO DOS VEREADORES ELEITOS:

Roberto Duarte – PMDB – 3984

Elzinha Mendonça – PDT – 3978

Dr. Jakson Ramos – PT- 3615

Railson Correia – PTN – 3586

Rodrigo Forneck- PT-3220

Lene Petecão – PSD- 3210

N. Lima – DEM- 2936

Pastor Manuel Marcos-PRB-2863

Emerson Jarude -PSL – 2734

Celio Gadelha – PSDB – 2640

Raimundo Neném – PHS – 2462

Eduardo Farias – PC do B – 2441

Dankar – PT – 2404

Antônio Morais – PT – 2140

Artemio – PSB – 2131

Juruna – PSL – 1922

Clezio Moreira – PSDB- 1444