Dispensa natalina sai na terça-feira, diz justiça

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ/AC) anunciará na terça-feira (20) quantos e quais detentos terão direito a passar o Natal com a família, a dispensa natalina. No ano passado, 101 reeducandos do sistema prisional acreano tiveram o beneficio concedido e apenas um de Rio Branco não retornou ao presidio no período estabelecido.

De acordo com o Instituto de Administração Penitenciá- ria (Iapen), a dispensa natalina foi concedida no período de 24 de dezembro de 2015 a 1º de janeiro de 2016 para 89 reeducandos que cumpriam regime semiaberto em unidades prisionais de Rio Branco e 12 em Sena Madureira.

Quem não retorna fica com o status de foragido da polícia e o que atrasa tem que participar de audiência para justificar o atraso. A lista com os nomes dos presos que terão o beneficio concedido será divulgada na terça-feira, 20.

Tem direito à saída temporária o preso que cumpre pena em regime semiaberto, que até a data da saída tenha cumprido um sexto da pena total se for primário, ou um quarto se for reincidente. Tem que ter boa conduta carcerária, pois o juiz, antes de conceder a saída temporária, consulta os diretores do presídio.

O preso em saída temporária não pode frequentar bares, boates, embriagar-se, envolver-se em brigas, andar armado, ou praticar qualquer outro ato que seja falta grave, como, por exemplo, a prática de delitos.

O beneficio limita-se a sair do Presídio e recolher-se no domicílio de sua família, e dele sair somente para atividades indispensáveis, como para trabalhar, procurar atendimento médico etc.

A falta de disciplina prejudica a saída temporária. O preso que praticar falta leve ou média só poderá ter saída temporária após a reabilitação da conduta. Praticada a falta grave, o preso do semiaberto perde o direito à saída temporária, e além da punição administrativa sofre a regressão ao regime fechado.