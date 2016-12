Novos prefeitos assumem com folhas acima da Lei

Os novos prefeitos que assumem os municípios acreanos no dia 1º de janeiro com o seguinte desafio deixados pelos antecessores: reduzirem as despesas com a folha de pagamento, pois quase todos municípios consomem mais de 52% da sua Receita Corrente Líquida (RCL), enquanto a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece um teto de pouco mais de 46%. Criar o seu próprio sistema de Previdência Social para garantir um futuro seguro dos servidores aposentados, mas apenas a prefeitura de Rio Branco conseguiu viabiliza-lo. A queda constante dos repasses constitucionais em decorrência da recessão econômica e de uma crise financeira que caminha para o terceiro ano, consecutivo.

“Não tem como os prefeitos fazerem milagre, porque a receita que entra no cofre do Tesouro Municipal está 50% comprometida com a folha de pagamento”, lamentou o advogado tributarista Paulo Luiz Pedrazza.

Segundo ele, as prefeituras não têm como arcar com o sistema previdenciário, pois nem o governo do estado conseguiu mantê-lo. O estado do Acre conta atualmente, com 38 mil servidores públicos (ativos), enquanto 11,2 mil trabalhadores (inativos) que gerou uma despesa mensal de mais de 45 milhões, que em 12 meses resultou num déficit de mais de 300 mi neste ano.

“As prefeituras só conseguiram arcar com as contas pendentes, por contas dos repasses do percentual destinado pelo programa de repatriação”, destacou.

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) aprovou um Acórdão que os gestões que entregam a administração para os sucessores não podem deixar nenhuma dívida pendente, sob pena de serem responsabilizados criminalmente. Portanto, a prestação de contas do último quadrimestre ficará por conta dos novos prefeitos.

Os novos indicadores apontarão se as 21 prefeituras acreanas reduziram as despesas, conforme recomendação da legislação vigente. Porém, caberá as Câmaras de Vereadores darem o atestado de idoneidade dos antigos prefeitos, com a aprovação ou reprovação das contas do município. A decisão permitirá o seu retorno a vida pública, porque os prefeitos que tiveram as suas contas rejeitadas, ficarão inelegíveis para o pró- ximo pleito eleitoral.