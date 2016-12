Governo do Acre realiza transplante de fígado em indígena

Um paciente indígena do Acre, da etnia Jaminawa, que aguardava por transplante de fígado em decorrência de cirrose hepática, pelos vírus B e Delta, passou pelo procedimento na noite de sexta-feira, 16, no Hospital das Clínicas de Rio Branco.

O órgão foi doado por uma família de Belém, no Pará, e transportado pela Força Aérea Brasileira (FAB) para Rio Branco. O paciente que recebeu a doação tem 54 anos, e está em recuperação pós-operatória na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HC.

Todo o trabalho para realização do transplante começou na quinta-feira, 15, quando a Central Nacional de Transplantes informou ao Acre sobre a disponibilidade de um órgão compatível com um paciente do estado. A partir desse momento, as equipes começaram a organizar o necessário para realização do procedimento cirúrgico.

“Muitas pessoas estiveram envolvidas nessa doação de órgão feita pela família do Pará. Foi um trabalho de parceria entre as equipes das centrais de transplantes nacional e dos estados envolvidos. Além disso, não podemos esquecer o trabalho brilhante da equipe médica de São Paulo e do Acre, assim como dos profissionais da UTI que são essenciais para a boa recuperação do paciente depois da cirurgia”, relatou a coordenadora da Central de Transplantes do Acre, Regiane Ferrari.

Este é o décimo sexto transplante de fígado realizado no Acre, com 100% de êxito. Desses, sete foram realizados este ano.

“Mesmo em tempo de crise as cirurgias de transplantes estão sendo mantidas, representando uma grande conquista para os acreanos. O governador Tião Viana tem lutado muito para avançar cada vez mais na saúde pública acreana e temos tido muitas conquistas. Não podemos esquecer a parceria do doutor Tércio, que tem sido de muita importância para o sucesso dos transplantes em nosso estado”, comentou o secretário de Estado de Saúde, Gemil de Abreu Júnior.

Mais de 600 pessoas já saíram da fila de transplante no Acre

No Acre, a Central de Transplantes já possibilitou que 622 pessoas comemorassem a oportunidade de ter recebido um órgão novo e saído da fila de espera por um doador compatível. Foram 165 transplantes de fígado, 175 de córneas e 282 rins. Cerca de 350 pacientes receberam transplantes em outros estados via Tratamento Fora de Domicílio (TFD), da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).