Coluna Bom Dia

Manda quem pode…

A decisão do TCE, na quinta-feira, de recomendar a anulação dos aumentos de prefeitos e secretários no interior desagradou os que seriam beneficiados pelo aumento. Muitos prefeitos ainda nem assumiram e já esperavam contar com vantagens em sua remuneração. Pois terão que se contentar com o que já está posto.

Obedece quem tem juízo

O prefeito eleito Ilderlei Cordeiro, de Cruzeiro do Sul, que teria salário equivalente ao do governador já entendeu que não vai dar e aceitou o recuo, cantando vitória e proclamando seu sacrifício. Sabe-se que está bravo com a decisão. O mesmo acontece com outros prefeitos que, calados, já contavam com o dinheiro.

Perigo

O maior perigo neste país quando se implantam medidas de moralidade como essas é o tal do jeitinho. Se a grana não sai de um jeito, inventa-se outra forma. É bom o TCE ficar de olho.

Pente Fino

Depois de um quadriênio em que pelo menos cinco prefeitos vivenciaram a experiência da prisão e outros estão em vias de acabar nas celas do sistema penitenciário estadual, é bom que os mecanismos de controle sejam aperfeiçoados. E que a nova geração de administradores prove que é melhor que a anterior.

Limites

Se as prefeituras estavam com a corda no pescoço por conta dos gastos de pessoal com a Lei de responsabilidade fiscal, essa situação vai se agravar com o aumento do salário mínimo, em janeiro. Quem estava no limite prudencial, entre 51% e 54%, pode extrapolar de vez, se não se cuidar.

Menos

Só Rio Branco e a pequena Porto Walter ficam de fora dessa situação, com as contas equilibradas. Não é à toa que os prefeitos das duas cidades se reelegeram.

Multa

Só para constar. Em caso de descumprimento da recomendação do TCE de não conceder aumentos a prefeitos e secretários, os municípios ficam sujeitos a processo e à multa de até R$ 14 mil mensais.

Experiência

A tecnologia é a chave para tudo. No Acre, empresários rurais têm investido para melhorar a produtividade, como no caso da piscicultura, da criação de suínos, de aves e agora de bovinos. A experiência da Fazenda Nova esperança, no Quinari, é um exemplo.

Adubação

Forte adubação e correção de solo, uso de gramíneas de alto crescimento, como o capim Tanzânia e matrizes selecionadas de alta produtividade. Essa é a essência do método do professor pós PHD Moacyr Corsi, que orienta o trabalho nessa propriedade.

Outras ações

Há outras boas notícias na área da pecuária. Em outra propriedade próxima de Rio Branco, o sistema de semiconfinamento do gado também assegura produção em alta sem desmate e com retorno financeiro.

Refis

Para os empresários em dificuldade, o Governo do Estado prorrogou o prazo do Refis estadual para dia 27 de dezembro. É a última chance de dividir os débitos com abatimento nos juros em até 120 meses.

Avaliação

O presidente da Fieac, José Adriano Ribeiro, fez um balanço das ações da indústria acreana em 2016 e espera que o próximo ano seja melhor. Ele salientou que as dificuldades políticas tornaram este ano muito difícil e espera que haja mais estabilidade em 2017. Será mesmo que isso vai acontecer?

Resultado

Seja como for, os empresários da indústria acreana merecem os aplausos pela dedicação, pela resistência e pela articulação de unidade de ideias. Eles esperam ter pelo menos duas boas notícias no próximo ano: a recuperação da BR-364 e a retomada das obras de Construção Civil pelo governo.

Ponte

O que pode atrapalhar esses propósitos são situações como as da eterna questão da ponte do Rio Tarauacá, que mais uma vez enfrenta situação crítica em suas cabeceiras. A origem do problema é que o leito do rio é variável, como todos os do Acre, mudando e desgastando as margens, fenômeno eminentemente amazônico, com o qual é difícil lidar.

Leito

Em Tarauacá, outro ponto problemático é o bairro da praia, na confluência dos rios Tarauacá e Muru. A erosão é grande.

Dnit

O Dnit deve enviar uma equipe especializada para buscar soluções para a ponte.

Demissões

Estimativa das federações empresariais mostra que no Vale do Juruá houve corte de pelo menos dois mil empregos este ano no comércio e na indústria.

Competência

Muitos elogios para o diretor da Secretaria Estadual de Saúde, Raicri. Ele tem mostrado competência na área de gestão administrativa.

Bicicletas

Uma ideia simples e que trará excelentes resultados. O Tribunal de Justiça está firmando convênio com a SESACRE para doação de bicicletas apreendidas por diversas irregularidades, por furto e não resgatadas que serão encaminhadas à oficina da Secretaria de Saúde. Lá, servirão para recuperação e montagem de cadeiras de rodas. Uma destinação mais que meritória. Parabéns a quem teve a ideia.

Lamentável

Pela quarta vez foi impossível fazer um transplante de fígado programado no Acre. É que o voo da FAB que traria o órgão doado atrasou muito e inviabilizou a utilização do órgão, que teve que ser utilizado em Belém, de onde viria para o Acre.

Responsabilidade

A responsabilidade, nesse caso, é da FAB e do Governo Federal, que são os responsáveis pelo transporte.

Intervenção policial

Sobe para 13 o número de mortes decorrentes de intervenção policial no Acre, durante o ano de 2016. Somente este mês, mais três casos foram registrados na capital acreana. O último aconteceu na noite da última sexta-feira, 16, em uma lanchonete no Aviário, quando mais um bandido foi alvejado durante um assalto.

13 mortes

Até o dia 30 de novembro deste ano, segundo estudo publicado semana passada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o Acre era o 14º Estado brasileiro nesse tipo de morte, com dois casos a menos que o Rio Grande do Norte.

Não prevaricam

Percebe-se, sem a pretensão de fazer apologia ao crime, que os policiais acreanos estão bem atentos, mesmo nas horas de folga, as suas responsabilidades profissionais. Mesmo se expondo a riscos concretos, eles optam por não prevaricar.

Conciliação

Conscientizadas das vantagens da conciliação, o Depasa e um consumidor de Epitaciolândia chegaram, na semana passada, em audiência de instrução e julgamento, a um consenso, resolvendo a pendência financeira entre eles que já vinha se arrastando por muitos meses, de forma rápida e pacífica.

Novo CPC

Não custa lembrar que, com a reformulação do Novo Código do Processo Civil, as conciliações tomaram um lugar de destaque, devendo ser incentivadas durante todo o decorrer do processo, como aconteceu no caso em questão, quando as partes conseguiram chegar a um consenso.

Natex

A medida que implicaria a demissão de colaboradores da fábrica de preservativos masculinos Natex, ligada à Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), foi reconhecida como “desnecessária” pelo Tribunal Regional do Trabalho. Dessa forma, a Natex seguirá com a contratação de mão de obra terceirizada.

Ação do MPT

No ano de 2014, o Ministério Público do Trabalho impetrou ação civil pública para que a fábrica não continuasse a admitir terceirizados para áreas fins e demitisse os já contratados.

Sem ilegalidade

Porém, a decisão judicial aponta que não houve ilegalidade na contratação dos colaboradores, uma vez que fora realizada mediante parceria social, isto é, quando há intervenção do poder público que beneficie comunidades.

Justiça feita

Dessa forma, o Poder Judiciário desobriga a Funtac a realizar concurso público, por levar em consideração, inclusive, a memória cultural da região em que a Natex está localizada. Atualmente, a fábrica gera 170 empregos diretos em Xapuri.

Esqueceu

Pelo que se vê, Roberto Duarte esqueceu-se que foi eleito vereador. Sua postura é de deputado quando confronta o Governo do Estado. Será que os eleitores vão cair nesse trote?

Valores

Marina Silva voltou a defender a realização de nova eleição presidencial. A porta-voz da Rede entende que a escolha de um novo presidente é a saída para as crises “política, econômica e, principalmente, para a crise de valores”.

Preferida

Marina aparece na frente em todas as simulações de segundo turno feitas pelo Datafolha, em pesquisa divulgada nesta semana. Mas, pelo menos outras duas pesquisas não revelam esse protagonismo todo da líder da REDE.

Decadência

Com o futebol decadente, clubes falidos e muita incerteza, a Federação de Futebol do Acre ficou em 21º lugar no ranking das federações da CBF.

Rocha

O Major Rocha, que não é bobo, soltou o balão de ensaio de sua candidatura ao Senado – mesma vaga pleiteada por Marcio Bittar. Talvez o Rocha queira jogar Marcio Bittar aos leões naquela que pode ser a mais dura campanha para governador do Acre.

Médicos

Onze médicos atuando em sete municípios acreanos serão substituídos pelo Programa Mais Médicos. Os cubanos estarão sumindo do pedaço. A pergunta é: essa estratégia se sustenta ou se não é o prenúncio do desmonte do programa?

Pagamento

O Governo do Estado anunciou oficialmente que não vai pagar os serviços de mídia e divulgação este fim de ano. Mais uma vez a imprensa é jogada para escanteio. Mas, o setor já vem dando sua cota de sacrifício e de entendimento. Não se faz imprensa por caridade, é bom lembrar.