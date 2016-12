Candidata de Porto Rico é eleita Miss Mundo 2016

Em concurso realizado neste domingo (18) em Washington DC (EUA), a candidata de Porto Rico, Stephanie del Valle foi eleita Miss Mundo 2016. Ela, que tem 19 anos e estuda direito, ganhou um contrato no valor de US$ 100 mil e viajará o próximo ano participando de ações sociais e promovendo o lema do concurso: “Beleza com Propósito”.

Em segundo lugar, ficou a Miss República Dominicana, Yaritza Miguelina Reyes Ramirez, e na terceira colocação, a Miss Indonésia, vencedora da prova “Beleza com Propósito”.

A candidata brasileira, a goiana Beatrice Fontoura, ficou no top 10 do concurso. Até hoje, a única brasileira a vencer o Miss Mundo foi Lúcia Petterle, em 1971.